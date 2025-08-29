Recollida de la brossa a la Cerdanya: del tot va al rebuig al porta a porta
La que és la pitjor comarca en separació dels residus encara la modernització pendent amb la recollida a domicili en cinc municipis
Miquel Spa
La Cerdanya fa una passa més en la gestió dels residus amb l’objectiu d’arribar al 60% de reciclatge i complir la normativa europea, estatal i catalana, així com els objectius del PRECAT20. Actualment, la comarca només arriba al 27%, molt per sota de les metes del 2035.
Així, aquesta tardor començarà el sistema de recollida porta a porta a la Cerdanya en cinc municipis. La comarca registra actualment el 27,2 % de recollida selectiva, situada per sota de la mitjana catalana, que supera el 46 %, i lluny de l’objectiu europeu del 65 % per al 2035. L’Alt Urgell arriba al 50,7 % de recollida selectiva i el Berguedà se situa al voltant del 67 %. Aquests percentatges de les comarques veïnes evidencien que la justificació del turisme per explicar els baixos índex de reciclatge no són estrictament reals, atès que tant l’Alt Urgell com el Berguedà també tenen un parc d’habitatges d’aquest sector, sent el Berguedà la primera comarca del país en turisme rural. Alhora, el sistema porta a porta ja funciona en més de 300 municipis catalans i obliga els habitants a separar els residus en cinc fraccions –orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre i resta– i deixar-los davant la porta segons un calendari establert. A la Cerdanya molts veïns encara tenen els usos adquirits els anys vuitanta, amb el costum de llençar la brossa junta sense separar al contenidor del rebuig, el qual associen a l’antic contenidor general. Aquesta realitat topa amb el fet que des de l’any 2017, els residus municipals generats a la Cerdanya, de la fracció rebuig, són transportats i gestionats al Centre de Tractament de Residus (CTRA) situat a la Comella, Andorra la Vella. Durant l’any 2024, el CTRA va gestionar un total de 50.878 tones de residus, amb 9.246 tones provinents de la Cerdanya. Aquesta importació es manté per sota del límit establert de 10.000 tones anuals, però és essencial per garantir el funcionament òptim de la planta. Aquest sistema de gestió de residus es basa en el principi de proximitat geogràfica i en la priorització de la valorització energètica sobre la disposició final en abocadors, alineant-se amb les directrius europees en matèria de gestió de residus.
A la Cerdanya, el servei de recollida porta a porta s’estrenarà de la manera següent: el 29 de setembre de 2025 a Guils de Cerdanya i Prats i Sansor, el 20 d’octubre de 2025 a Bellver de Cerdanya i Ger, i l’1 de desembre de 2025 a Llívia. Per informar els veïns s’han planificat diverses xerrades informatives i s’obriran oficines d’atenció municipal. Les sessions es faran el 24 de setembre a Guils de Cerdanya, el 23 de setembre a Prats i Sansor, l’1 i el 16 d’octubre a Bellver de Cerdanya, el 2 d’octubre a Ger i el 15 d’octubre i el 12 de novembre a Llívia.
Cada llar rebrà una carta amb la data i el lloc per recollir el material necessari per al porta a porta. Les oficines estaran obertes de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h, amb els calendaris següents: del 24 de setembre a l’1 d’octubre a Guils de Cerdanya, del 25 de setembre al 2 d’octubre a Prats i Sansor, del 2 al 31 d’octubre a Bellver de Cerdanya, del 7 al 25 d’octubre a Ger i del 4 de novembre al 6 de desembre a Llívia. Cal adreçar-se a l’oficina del municipi de residència i, si es recull el material en nom d’una altra persona, cal portar l’autorització corresponent.
Als altres municipis de la comarca, on encara no es desplegarà el porta a porta, el nou sistema preveu que s’instal·lain contenidors intel·ligents per les fraccions orgànica i resta. La campanya informativa per aquest sistema es preveu que comenci a finals de 2025. Aquest desplegament busca que la Cerdanya millori les seves xifres, actualment molt per sota de l’Alt Urgell i el Berguedà, i s’acosti així als estàndards europeus de recollida selectiva. Puigcerdà gestiona a part el seu contracte propi de recollida de la brossa, amb uns mesos de retard respecte la resta.
