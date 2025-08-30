Puigcerdà reurbanitzarà els principals accessos: més passeig i menys trànsit
L’Ajuntament vol dignificar l’entrada tant des de la carretera d’Alp com des de la frontera amb uns entorns propicis per la vida veïnal
Miquel Spa
L’Ajuntament de Puigcerdà te sobre la taula un projecte urbanístic per remodelar tots els accessos a la vila amb l’objectiu de reodenar-ne el trànsit i oferir una entrada més amable. El projecte atura els possibles desenvolupaments urbanístics que afectin les vies d’accés al nucli urbà i obre comissions de treball amb els municipis veïns:Fontanals, Bolvir, Guils i Alp.
El projecte s’ha activat amb l’aprovació inicial d’una modificació del Pla General d’Urbanisme que afecta els usos dels tres sectors principals d’entrada al nucli urbà: pel costat de la frontera estatal i el municipi de la Guingueta d’Ix, la rontonda que porta el trànsit provinent d’Alp i la Batllia i el conegut com el de la Casa Mata. La remodelació dels tres sectors ha de permetre Puigcerdà endreçar urbanísticament els espais, amb entorns pels veïns i una mobilitat pacificada respecte l’actual model abocat principalment al trànsit.
L’alcalde, Joan Manel Serra, ha argumentat que «potser l’actuació no te un impacte tant gran per l’accés pel costat francès i la Casa Mata, però sí que el te molt gran pel costat de l’inici de l’avinguda Catalunya i la rotonda del jugador d’hoquei; els sectors de la Baronia i de l’Estació també ho agrairan. Es tracta de dos entorns on hi tenim una gran densitat de veïns, els quals fa temps que ens demanen que s’actuï en tota la zona. Evidentment no tan sols dignificarà un accés molt important sinó que també permetrà dotar els barris d’uns serveis dels quals ara n’estan mancats. És una molt bona passa perquè els serveis tècnics puguin desencallar aquest projecte urbanístic». L’aprovació per part de l’Ajuntament implica l’obertura de períodes d’exposició pública i contacte amb els particulars que en quedin afectats així com l’obertura d’un expedient amb la direcció general d’Urbanisme de l’Alt Pirieu i l’Aran. El nou projecte també deixa en suspens qualsevol llicència d’obres o rehabilitació que afecti les tres zones.
En els últims anys la zona sud del turó on s’assenta la vila de Puigcerdà ha anat quedant destinada principalment a la distribució del trànsit, amb vials de molta congestió. Això és així perquè en aquest entorn conflueixen els vehicles que van a la vila com els que travessen el nucli amb destí o origen l’Alta Cerdanya i els que van als polígons industrials.
L’activació d’aquest expedient s’ha aprovat amb el suport de tots els grups municipals. En aquest sentit, el líder de l’oposició per Futur per Puigcerdà, Francesc Armengol, ha argumentat que «creiem que és projecte que dignificarà tota l’entrada de Puigcerdà i feia anys que tocava. Cal alliberar tota la zona». Per la seva banda, la representant de Junts, Mar Quera, també s’ha mostrat «favorable» a tirar endavant aquesta actuació. n
