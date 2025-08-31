Puigcerdà demana reforços policials per afrontar una major seguretat i les puntes turístiques
L’Ajuntament sol·licita més efectius al servei nacional de coordinació i en paral·lel convoca un segon concurs d’oposició per cobrir més places
Miquel Spa
El nou equip de govern de Puigcerdà ha agafat el relleu del seu antecessor pel que fa a l’emfortiment del cos de la Policia Local i ha avançat que ampliarà la plantilla. La regidora responsable del cos, Cristina Deulofeu, ha apuntat que aquesta setmana s’ha incorporat un nou agent a la Policia Local i ha anunciat que ha demanat reforços al servei de coordinació policial del país per tal que nous efectius es puguin incorporar a la feina a Puigcerdà. En paral·lel, l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’una segona tanda del concurs d’oposició per incrementar encara més el número d’agents. Deulofeu ha explicat que el consistori te pressupostades la creació de tres places i és a l’espera de poder cobrir-les:«estem treballant per poder cobrir les tres places a ser possible a final d’aquest any». La mesura d’ampliar el cos policial compta amb el suport de l’oposició de Futur per Puigcerdà, atès que el seu anterior responsable, Francesc Armengol, també va apostar per aquesta línia.
Fins fa unes setmanes, el cos de la policia local comptava amb només set efectius actius dels catorze que té assignats. Aquesta manca de personal s’explica per diferents motius, com baixes mèdiques o períodes de vacances. La conseqüència és que en moltes nits, festius o moments de màxima afluència turística, Puigcerdà no pot garantir un servei policial complet: sovint no hi ha prou agents per desplegar dues patrulles ni per cobrir tots els torns. Això força els policies que hi ha disponibles a assumir hores extraordinàries.
La situació és especialment urgent en períodes de vacances i puntes turístiques com les que acaba de tancar, amb la campanya d’estiu, quan la capital cerdana i la comarca multiplica per sis els habitants fins les 125.000 persones. n
