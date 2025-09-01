Ja es pot aprendre el nivell C1 de francès a Puigcerdà
El CDP de la ciutat, que depèn de l’EOI de la Seu d’Urgell, també ofereix el nivell B2.2, així com els nivells C1 i A1 d’anglès
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Avui 1 de setembre s’ha obert la convocatòria per fer la preinscripció a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). Catalunya compta amb un total de 45 EOI i 11 Centres Públics Delegats (CPD) que depenen de les escoles més grans. Un d’aquests CDP és el de Puigcerdà, que enguany oferirà, per primera vegada des de la seva creació el curs 2012-2013, el curs per obtenir el nivell C1 de francès. El centre, que depèn de l’EOI de la Seu d’Urgell, ja oferia la possibilitat de cursar l’A1, el nivell més baix, però aquesta nova classe els permet oferir un nivell més alt que l’inicial pels interessats. Cal recordar, que en moltes feines, sobretot en els territoris fronterers en França, tenir aquest certificat de francès pot ser un requisit o un addicional a l’hora de sumar punts com a candidat. A més, al centre hi ha la possibilitat d’estudiar pels nivells A1 i C1 d’anglès.
Com ha explicat la directora de l'EOI de la Seu d’Urgell, Mercè Solanelles, a Regió7, ara mateix a Puigcerdà no hi ha un gran nombre d’alumnes, i ha lamentat que en l'àmbit de Cerdanya “falta una mica de difusió”. “Es vol arribar a un màxim de difusió possible perquè així la gent n’estigui al cas”, afegia Solanelles.
D’altra banda, aquest any, l’EOI la Seu d’Urgell ha decidit mantenir els mateixos cursos que l’any passat, per la qual cosa els alumnes es podran inscriure tant a català (el nivell C2), com a anglès (des del nivell A1 fins al C1), com a francès (entre el nivell A1 i B2.2). L’escola també compta amb un altre CDP a Sort, a banda del de Puigcerdà. Amb aquests serveis es vol evitar que la gent de la Cerdanya i el Pallars Sobirà s’hagi de desplaçar fins a la capital de l’Alt Urgell per fer el curs.
Què són les Escoles Oficials d'Idiomes?
Aquests centres permeten estudiar idiomes de forma oficial, és a dir, atorguen la possibilitat d’anar a classe per posteriorment presentar-se als exàmens per obtenir el títol o certificat pertinent. L’objectiu de les EOI, és capacitar als alumnes per fer un ús fluid de la llengua en qualsevol situació que es puguin trobar en la seva feina o en el seu dia a dia, tant de forma oral com escrita. “Els C1, a nivell de professorat i de funcionaris són punts, per això és un bon moment per animar-se a començar un curs”, explica Solanelles.
El servei ofereix diferents tipus de cursos: presencials, semipresencials o en línia; i també se’n poden fer de més intensius així com de més extensius. Això sí, els cursos tenen una durada mínima de 130 hores en tots els casos, i un preu al voltant dels 300 €. Addicionalment, en ser ensenyament públic, el preu compta amb les bonificacions públiques corresponents per famílies nombroses, famílies monoparentals i professors. Els centres també ofereixen els cursos d’actualització per aquelles persones que ja van obtenir el títol o certificat en el passat, però volen refrescar els coneixements.
Les inscripcions per aquest curs romandran obertes fins al 8 de setembre, i posteriorment es farà un test de nivell i la formalització de la matrícula, abans del 22 d’aquest mateix mes que s’iniciaran les classes.
