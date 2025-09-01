Tall de llum a Riu de Cerdanya per l’avaria d’un cable elèctric
Unes guspires obliguen a interrompre l’enllumenat públic durant tota la nit de diumenge
L'incendi d'un cable elèctric ha obligat a deixar sense enllumenat públic durant la nit de diumenge a Riu de Cerdanya. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís, aquest diumenge a les 21.24 hores, d'un cable elèctric que treia guspires a la plaça de l'Ajuntament. Davant el risc, es va decidir tallar el subministrament elèctric de l’enllumenat públic.
La incidència va deixar el municipi sense llum als carrers durant tota la nit. L’avaria s’ha previst solucionar aquest dilluns.
