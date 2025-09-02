L’Hospital de Cerdanya s'estrenarà a les Jornades Europees del Patrimoni
L’entitat oferirà el pròxim 21 de setembre una jornada de portes obertes per conèixer la seva arquitectura
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Per primera vegada des de la seva fundació, l’AECT Hospital de Cerdanya participarà en les Jornades Europees del Patrimoni, que compten amb la participació del voltant de 50 estats europeus. Més concretament, ho farà amb una jornada de portes obertes el dia 21 de setembre, que tractarà sobre el disseny arquitectònic de l’edifici, situat al nord de Puigcerdà.
Durant la jornada, que obrirà a les 10 del matí i tancarà a dos quarts de 7 de la tarda, els assistents podran participar en visites guiades gratuïtes de 45 minuts. Aquestes visites s'hauran d’encarregar amb antelació i per un mínim de 5 persones, a part que estaran disponibles en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès. Addicionalment, hi haurà una projecció i una exposició audiovisual sobre el procés de construcció de les instal·lacions.
L’edifici de l’Hospital de Cerdanya va ser inaugurat l’any 2014, dissenyat pels arquitectes Manel Brullet, Alfonso de Luna i Albert de Pineda. El disseny, aposta per la llum natural, la funcionalitat i la integració en l’entorn natural del paisatge pirinenc. La construcció és tant innovadora com pionera, per la qual cosa ha encaixat com un guant amb el lema d’aquesta edició: “Patrimoni arquitectònic”. Des de l’hospital, han explicat a Regió7 perquè se sumen a aquesta edició: “Les Jornades Europees del Patrimoni tenen una llarga trajectòria i acollida ciutadana, i vam considerar que era una bona oportunitat per obrir les portes del nostre centre a tothom qui vulgui conèixer-lo des d’una nova mirada”.
L’Hospital de Cerdanya va ser el primer hospital transfronterer d’Europa. Per això, amb aquestes jornades espera que la gent vegi l’hospital “no només com un lloc d’assistència sanitària, sinó també com un referent de cooperació i patrimoni viu al cor dels Pirineus”.
