Lena de Pons, farmacèutica i influencer: «Hi ha gent que es fa barbaritats al cos»
La creadora de contingut de la Cerdanya compagina la seva feina com a titular de la farmàcia de Martinet amb la de fer vídeos per a TikTok i Instagram
Doble neteja, skin care, retinol o niacinamida. Et sonen aquestes paraules? Si és així, sento dir-te que estàs submergit en el món del lifestyle de TikTok i Instagram on sortir-ne sense ser influenciat és una tasca àrdua. Si no saps del que parlo, probablement fins ara la teva cartera n’estigui agraïda. Els quatre conceptes amb què he començat aquestes línies, són entre els s que més es repeteixen en milers de vídeos. La cosmètica facial està de moda. Però és una arma de doble fil. Sí, s’afavoreix l’autocura, però ja provoca conseqüències entre els espectadors més joves, cada vegada amb més al·lèrgies o acne cosmètic prematur. Perfils com el de la veïna de la Cerdanya Lena de Pons (Barcelona, 1997) són clau per lluitar contra la desinformació.
La Lena desinfluència en l'era dels influencers. Té pràcticament 300.000 seguidors a Instagram i 27.000 a Instagram. És un contrapunt de rigor dins d’un món saturat d’informacions distorsionades. Parla sobre bellesa facial i productes cosmètics per al rostre des de la seva posició com a farmacèutica i experta en dermocosmètica. «És clau que hi hagi professionals sanitaris a Internet per contrastar la informació que es viralitza», afirma. «Hi ha gent que es fa barbaritats al cos», puntualitza.
Els seus consells arriben a l’altra punta del món, però alhora també ajuden desenes de persones diàriament a la Cerdanya. Tot i ser barcelonina de naixement, divulga des de Martinet, on és la titular de la farmàcia del nucli. Els seus dos mons s’hi troben. «La meva farmàcia és un espai diferenciat. Hi tinc un assortiment propi amb marques majoritàriament petites en què realment crec», explica. Això fa que moltes vegades, qui hi ha entrat de pas, hi acabi tornant o acabi comprant «a la meva botiga online perquè no troben enlloc més els productes que hi tinc».
De Pons compagina a les xarxes les recomanacions menys virals amb la revisió de productes en tendència. «Les marques petites no em paguen per parlar sobre elles, però hi crec fermament, i el meu seguidor ho sap», detalla. Pel que fa a les grans, és altament selectiva, clau tenint en compte el seu nivell d’influència. «Declino una gran quantitat de col·laboracions perquè no m’agrada el producte o els valors que poden transmetre», assegura.
De Pons viu una vida que molts desitgen: cobrar de les xarxes i gestionar el seu propi negoci. De fet, Internet l'ha dut a tenir l'oportunitat de provar i valorar productes abans que surtin al mercat. «Les xarxes m'han ajudat a conèixer la gran majoria de persones rellevants relacionades amb el màrqueting farmacèutic a l'Estat», confessa.
Però ella, fa deu anys, no s’hauria imaginat ser on és ara. «Tinc família a la Cerdanya i sempre havia somiat a venir-hi a viure. Pensava que no m’hi traslladaria fins a fer-me gran, perquè creia que les oportunitats professionals aquí serien limitades», explica. Es plantejava viure als Estats Units. Ja hi va anar a estudiar uns crèdits de la universitat i a treballar una temporada, però volia quedar-s'hi a viure durant un llarg període. «Volia treballar en una farmàcia d’allà, estalviar i mudar-me a la Cerdanya». La pandèmia va truncar-li els plans i va acabar saltant-se la parada internacional. Va canviar Barcelona per la Cerdanya i va acabar assumint el traspàs de la farmàcia el 2022.
Convertir-se en la cessionaria no va ser fàcil. Sobretot, «per ser dona i jove», assumeix de Pons. «D'inici ningú donava res per mi», recorda. A l'hora de la burocràcia i la gestió del negoci, afirma, encara hi ha una mirada masclista sobre la dona al món empresarial. «Hi ha vegades que sé que si fos un home, no se m'hagués parlat com si fos ingenua», lamenta. Workaholic de mena, no ha necessitat gaire temps per demostrar-los que s'equivocaven. De Pons comunica de la Cerdanya al món. I espera poder seguir receptant l'antídot contra la desinformació durant molts anys més.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó