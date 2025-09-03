Dos nous policies per a Puigcerdà
El parell d’agents interins ja s’han incorporat al cos per garantir la seguretat dels veïns
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la incorporació de dos nous agents al cos de la Policia Local del municipi. El parell de policies ja s’han incorporat a l’equip i han començat a realitzar les seves funcions a la vil·la, moltes de les quals estan relacionades amb el control de la via pública i les patrulles de proximitat, entre d’altres.
Els dos agents, que estan a la ciutat en qualitat d’agents interins, van ser rebuts el passat dimecres per l’alcalde, Joan Manel Serra, i la regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu. En el comunicat per fer oficial les incorporacions, l’Ajuntament explica que amb aquests dos nous integrants “es reforçaran les patrulles i es millorarà la capacitat de resposta davant de qualsevol situació d’emergència o incidència que pugui sorgir”.
L’Ajuntament també ha volgut tornar a posar en valor l’aposta del consistori amb la seguretat al municipi: “La seguretat dels vilatans i els visitants és una prioritat absoluta per a aquest Ajuntament, i per això dotem el cos amb els recursos humans necessaris per garantir un entorn segur i tranquil”.
La situació de la Policia Local de Puigcerdà
Aquestes incorporacions arriben després que l’Ajuntament demanés reforços al servei de coordinació policial del país i aprovés la convocatòria d’una segona tanda del concurs d’oposició. El consistori ja va avançar que ampliaria la plantilla per així omplir les tres places que té pressupostades el consistori, que s’esperen acabar d’omplir a finals d’any. La mesura d’ampliar el cos policial ha estat tirada endavant des de l’Ajuntament, però també amb el suport de Futur per Puigcerdà des de l’oposició, ja que l’antic responsable Francesc Armengol, ja va apostar per aquesta línia quan compartien Ajuntament amb Junts per Puigcerdà.
Aquestes dues incorporacions han d’ajudar al cos policial en el seu objectiu de garantir un servei policial en condicions a Puigcerdà, sobretot a l’estiu, quan el municipi multiplica els seus habitants a causa de l’arribada de molts turistes i de segons residents. Degut a factors com les baixes mèdiques, vacances i altres motius, el cos policial de la capital cerdana ha arribat a comptar amb només set efectius dels catorze que té assignats. Això ha provocat que en moltes festes i moments de màxima afluència turística, fos impossible que el cos pogués garantir algunes funcions essencials per un servei complet. Per exemple, sovint no es disposa de suficients agents per poder desplegar dues patrulles, i en altres vegades no es fa possible cobrir tots els torns sense que els agents hagin de fer hores extra.
