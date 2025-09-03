Sessions de psicologia a la Fundació Mentalitat Nova de Puigcerdà
Avui ha començat la primera de 5 xerrades amb una consultora psicològica per donar “Eines per a la vida”
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La Fundació Mentalitat Nova ofereix per primera ocasió la iniciativa “Caixa d’eines per a la vida”, un conjunt de 5 sessions de psicologia. Aquestes estan repartides des d’avui 3 de setembre, quan s'ha fet la primera sessió, fins a l’1 d’octubre, quan es farà l'última.
L’encarregada de dur a terme les xerrades és Maria Merced Guillén, consultora psicològica que actualment resideix a Buenos Aires. Per això, la sessió s'ha dut a terme de forma virtual a través de Zoom, amb la professora exposant la classe des de la capital argentina. Els interessats han pogut seguir la reunió des de casa o des de la Vil·la de Sant Joan, local on està la fundació, on s'hi ha ubicat una pantalla gran perquè tots els assistents puguin seguir les jornades.
Com diu la mateixa Guillén, les sessions han de servir per “millorar la relació amb tu i amb els altres”. “5 passos per començar a conèixer-te i tenir una vida més plena i satisfactòria”, explicava la psicòloga en el vídeo promocional. És per això que des de la Fundació Mentalitat Nova han apostat per fer aquestes videoconferències, com bé exposa a Regió7 Úrsula Vogts, gerent de la fundació: “Hem de tenir més eines i resiliència davant de les dificultats que ens trobem, i aquest curs vol respondre a aquestes necessitats”. “Va adreçada a adults de totes les edats, a persones que tinguin una inquietud, que vulguin viure en més profunditat”, afegeix la gerent.
De fet, la idea va sorgir en un simposi de la fundació on Maria Merced Guillén va fer una ponència sobre la felicitat, i, com recorda Vogts, en veure la participació de la gent i els diàlegs que hi havia va sorgir aquesta iniciativa.
El curs té un cost total de 50 euros, encara que es pot fer cada sessió per individual pagant 15 euros per cada classe. De moment el curs compta amb pocs inscrits, però des de la fundació no els preocupa, ja que no ho fan amb ànim de lucre i avui ja hi han assistit alguns interessats. La Fundació Mentalitat Nova vol que la gent que hi participi surti “empoderada” i “amb més força i ànims” davant de les dificultats que es puguin trobar en el dia a dia.
