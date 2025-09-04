Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Casal Comarcal de la Gent Gran de la Cerdanya amplia el catàleg d’activitats per a aquesta tardor

Les noves propostes inclouen ioga, pilates, ball i el club de lectura; oferint un lloc de trobada i oci pels més grans

Una de les sessions d'esport al Casal de la Gent Gran

Una de les sessions d'esport al Casal de la Gent Gran / Consell Comarcal de la Cerdanya

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Puigcerdà

Aprofitant que arriba la tardor, el Consell Comarcal de la Cerdanya ha decidit ampliar les activitats setmanals que s’ofereixen al Casal Comarcal de la Gent Gran, situat en el centre de Puigcerdà.

Les noves propostes que s’hi poden trobar són les classes de ioga i meditació (que s’oferiran cada dilluns a dos quarts de 10 del matí), el club de lectura (que es farà els dimarts a la tarda), una classe de pilates (els dimecres al matí) i classes de ball (que seran el dijous, també a la tarda). Aquestes noves activitats se sumen als tallers d’informàtica, esport i memòria que ja s’oferien al casal.

Des del Consell Comarcal han destacat que el Casal de la Gent Gran s’ha convertit des que va obrir les portes en un “punt de trobada dinàmic i viu”, ja que les activitats ajuden a oferir “un entorn de vida activa, saludable i de participació social i comunitària”.

El futur del Casal Comarcal de la Gent Gran

El Casal Comarcal de la Gent Gran es va inaugurar el passat mes de maig, en un acte que va ser un èxit d’afluència, amb l’objectiu de “millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar la seva participació activa en la comunitat”. Des de llavors ha estat a disposició dels avis i àvies que han volgut anar en aquest lloc de trobada a fer les activitats que s'ofereixen o a passar el dia en companyia.

De cara al futur, el Consell Comarcal té previstes diverses actuacions relacionades amb el casal. Una d'elles és una ampliació de l’espai fins als 330 metres quadrats, però l'òrgan comarcal segueix pendent de poder-les executar. Això permetrà que la gent més gran de la Cerdanya pugui gaudir de les millors condicions en el Casal Comarcal de la Gent Gran.

