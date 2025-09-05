El mercat de segona mà s’expandeix a la Cerdanya
L’Associació Dones de Cerdanya ha portat aquest estiu la fira a 5 municipis de la comarca
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El mercat de segona mà de la Cerdanya finalitza aquest dissabte 6 de setembre a Alp el seu segon estiu. Els mercats van començar l’abril, i se’n va fer un el primer dissabte d’abril maig i juny. Però aquests mesos de juliol i agost del 2025, aprofitant que és època de vacances, s’ha ampliat el nombre de mercats, i s’ha aconseguit portar fins a 5 municipis de la comarca, on s’hi han fet un total de 8 jornades. Per posar-ho en comparació, l’any passat en aquests dos mesos se’n van fer només 3. Els pobles que han pogut gaudir del mercat aquest estiu han sigut Alp (fins en dues ocasions), Puigcerdà (que n’ha tingut dos), Llívia, Urús i Bellver. Allà, s’hi han pogut trobar productes a gust de tots els consumidors, com llibres, roba pels nens, coses de col·leccionista o plats, entre d’altres.
Els mercats de segona mà són organitzats per l’Associació de Dones de Cerdanya, amb l’objectiu de reciclar i donar més vida als objectes, mobles, roba… L’organització anima a tots aquells que tenen coses que els sobren a casa a fer una paradeta al mercat perquè deixin de fer nosa i a més treure’n un benefici. “No podem estar comprant i tirant cada dia, sinó que a moltes coses se’ls hi pot donar una segona oportunitat”, explica Anna Pallé, presidenta de l’associació, que ha afegit que “volem fer difusió de l’economia circular, ja que aquí no hi havia tant costum”. En l’últim, a Puigcerdà el passat dissabte 30 d’agost, ja hi va haver més d’una trentena de parades.
Aquesta iniciativa vol també fer un favor a la comarca, necessitada d’activitats que augmentin el percentatge de reciclatge, pel fet que es troba molt per sota del llindar europeu, i d’altres comarques veïnes. La Cerdanya té ara un 27% de reciclatge, uns 13 punts menys que l’Alt Urgell i molt lluny del 60% del Berguedà i del 65% que s’exigeix des d’instàncies europees. “Nosaltres aportem el nostre granet de sorra”, reflexionava Pallé.
Ara, l’associació ja està mirant de fer alguna cosa de cara a Nadal amb roba d’esquí i productes orientats a l’estació. Donar un segon ús a objectes que acabaríem tirant és una forma de reduir els residus que generem, ajudant a més a una persona que segurament li donarà un ús que a la deixalleria no se li donaria.
