23 salvaments i rescats de muntanya aquest estiu entre la Cerdanya i l’Alt Urgell
Els bombers de la Generalitat han fet actuacions 3 d’aquesta mena a Alp, Lles de Cerdanya, Josa i Tuixén i Fígols i Alinyà
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El Departament d’Interior ha actualitzat les dades de les actuacions dels bombers de la Generalitat. En els mesos de juny, juliol i agost d’aquest 2025, els equips especialitzats han realitzat un total de 23 salvaments o rescats de muntanya entre les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell.
Els municipis que han requerit més actuacions d’aquesta mena han sigut Alp i Lles de Cerdanya a la comarca cerdana, i els pobles Josa i Tuixén i Fígols i Alinyà a l’Alt Urgell. En aquests 4 municipis els equips han operat fins en tres ocasions en cada un d’ells.
En global, a la Cerdanya, s’han fet un total de 14 rescats (en els pobles de Prullans, Isòvol, Bellver i Guils de Cerdanya n’hi ha hagut un, a Montellà i Martinet i a Meranges dos, i els ja mencionats a Alp i Lles de Cerdanya); mentre que a la comarca alt-urgellenca n’han sigut 9 (a part dels tres de Josa i Tuixén i de Fígols i Alinyà, n’hi ha hagut un a Coll de Nargó, un a la Seu d’Urgell i un a Ribera d’Urgellet).
Respecte al global de Catalunya, en aquests 3 mesos hi ha hagut 451 salvaments i rescats de muntanya, el que fa que els 23 salvaments o rescats a l’Alt Urgell i la Cerdanya suposin un percentatge d’un 5% del total.
Aquestes dades del Departament d’Interior suposen un rescat de muntanya cada menys de quatre dies entre les dues comarques. En els mesos de juny, juliol i agost de l’any passat, les actuacions dels bombers de la Generalitat registrades s’ubiquen en 10 a la Cerdanya, i 5 a l’Alt Urgell, per la qual cosa aquest any hi ha hagut un increment prou notable, de 4 a cada comarca. Aquests rescats moltes vegades estan efectuats pel Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels bombers. El sergent dels GRAE, Marc Reixach, demana que “tothom sigui conscient” de les seves limitacions a l'hora d'anar a la muntanya, per així evitar possibles accidents. Reixach, també explica que en zones sense cobertura, com poden ser les valls de l’Alt Urgell i la Cerdanya, és més difícil, ja que no es pot passar la ubicació amb el mòbil, i per això la cosa ideal seria que s’intenti arribar a un lloc alt per fer-se visible.
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen
- Quatre propostes d'adrenalina al límit al cor de Catalunya
- Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages