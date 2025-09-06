Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp

Fins a set dotacions de Bombers han treballat per excarcerar els dos ocupants d'un dels vehicles

Xoc frontal a Alp entre dos turismes

Trànsit

Núria León

Núria León

Manresa

Una persona ha resultat ferida crítica i dues més de diversa consideració en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-162, a Alp. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a les 16:40 hores i han treballat amb set dotacions per excarcerar els dos ocupants d'un dels cotxes implicats.

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat que la víctima crítica és una dona que ha estat evacuada en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, una altra dona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada també en helicòpter al Parc Taulí de Sabadell, mentre que un home ha estat atès amb pronòstic menys greu i també portat al mateix centre hospitalari.

El xoc ha tingut lloc al punt quilomètric 6 i la carretera es troba totalment tallada en ambdós sentits de la marxa.

