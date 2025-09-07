Les estacions meteorològiques registren més de 30 dies de pluja a la Cerdanya aquest estiu
Pel que fa a l’Alt Urgell, l’únic punt de control que no supera la trentena és el d’Oliana, amb 25 dies amb ruixats
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Els mesos de juny, juliol i agost han sigut uns dels més plujosos dels últims estius a la Cerdanya i l’Alt Urgell. Això és precisament el que demostren les dades que ha fet públiques Meteocat, sobre els dies de pluja i la precipitació acumulada en les diferents estacions meteorològiques que hi ha arreu de les dues comarques (més exactament 4 a la Cerdanya i 4 a l’Alt Urgell).
A la Cerdanya, els 4 dispositius han marcat més d’una trentena de dies de pluja durant aquests tres mesos d’estiu, el què significa que més d’un de cada tres dies ha plogut a la comarca cerdana. Al lloc on ha plogut més ha sigut a Das (que té l’estació meteorològica ubicada a l’aeròdrom), amb 40 dies en què hi ha hagut ruixats; mentre a la resta d’estacions, ubicades a Puigcerdà, Malniu i al Cadí Nord, han sigut 34 els dies que ha plogut. Das s’ha quedat a només un dia de pluja d’igualar al poble amb més dies de precipitacions, que ha sigut Tírvia (Pallars Sobirà) amb 41.
Si mirem les mateixes dades però a la comarca veïna de l’Alt Urgell, trobem que lidera aquesta classificació l’estació de la Seu d’Urgell (ubicada més concretament al nucli de Bellestar, a Montferrer i Castellbò), amb 35 dies en els quals ha remullat. Així mateix, també superen la trentena de dies amb pluges els municipis d’Alinyà i Organyà, amb 34 i 31 dies respectivament. El poble que sí que s’ha quedat més enrere en aquestes dades en comparació als altres ha sigut Oliana, ja que la seva estació meteorològica tan sols ha detectat 25 dies de pluja, bastant per sota de la resta de la comarca. Segurament la causa d’aquesta diferència es pot basar en el fet que es troba més avall geogràficament i en una zona més plana i menys muntanyosa. De fet, de totes les estacions que s’han mencionat és la quina es troba en una altitud més baixa, exactament a 490 metres, seguida d’Organyà, que se situa vora els 550 metres d’altura. Però per posar-ho en comparació, l’estació de la Seu d’Urgell està a més de 800 metres, i la d’Alinyà és la quina es troba més amunt de la comarca, a 1.162 metres d’altura.
Per sobre de la mitjana en precipitació acumulada
Aquestes estacions també ens serveixen paral·lelament per mesurar la precipitació acumulada durant aquests 3 mesos d’estiu. En aquest apartat, el punt del Cadí Moixeró es troba a una distància bastant considerable de la resta, ja hi va caure un total de 360 mil·límetres d’aigua. Aquesta xifra suposa que aquests 3 mesos s’ha estat més de 80 mil·límetres per sobre la mitjana de l’última dècada. De fet, totes les estacions de l’Alt Urgell i la Cerdanya han tingut registres superiors del valor mitjà dels darrers deu anys, sent la Seu d’Urgell la quina ha tingut un increment més gran, amb més de 100.000 mil·límetres de diferència (la mitjana era de 164 i aquest any se n’han registrat 293). Pel que fa a la resta, els aparells de Puigcerdà, Malniu, Das i Alinyà tots volten entre els 270 i 300 mil·límetres d’aigua, mentre Organyà es queda enrere amb poc més de 200. Oliana, torna a ser cuer en aquesta categoria, recollint 170 mil·límetres d’aigua.
Aquestes dades demostren un estiu més plujós que l’habitual a la Cerdanya i a l’Alt Urgell, que ha de servir per contrarestar la sequera i reviure l’ecosistema.
La calor esquiva la Cerdanya i es deixa veure a l’Alt Urgell
Aquests mesos d’estiu, arreu de Catalunya hi ha hagut dies de gran calor i xafogor. Concretament, hi ha hagut 158 casos en els quals s’han registrat temperatures superiors als 40 graus, és a dir, 158 ocasions en les quals un dels termòmetres de les estacions meteorològiques de Meteocat van superar aquesta xifra. Només una d’elles ha sigut a la demarcació de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Més concretament, va ser el dia l’11 d’agost, quan a l’estació de Bellestar (la de la Seu d’Urgell) es va arribar als 40 graus exactes. A la comarca cerdana no es va assolir mai aquesta xifra durant els mesos de juny, juliol i agost.
Pel que fa a les nits per sobre dels 27 graus, tant els alt-urgellencs com els cerdans no n’han hagut de patir cap, ja que en cap nit d’aquest estiu s’ha arribat a aquestes temperatures a les dues comarques. Ja no cal dir que tampoc s’han viscut nits roents, que són aquelles que no baixen dels trenta graus, i que no n’hi va haver cap al llarg de tot Catalunya. Si rebaixem les expectatives de calor, a l’Alt Urgell sí que es van viure nits tropicals. Les nits tropicals són aquelles en les quals no es baixa dels 20 graus de temperatura durant tota la nit. Concretant, en van ser 14 a l’estació meteorològica d’Oliana, 6 a la d’Alinyà i només una a Organyà, sumant així un total de 21. De fet, Oliana va batre el rècord de nits tropicals, ja que mai havia arribat a una xifra tan alta en aquest aspecte. Alinyà i Organyà ja havien assolit aquest nombre en anys anteriors. Pel que fa a la Cerdanya, no hi va haver cap nit d’aquesta mena en cap de les quatre estacions meteorològiques que hi ha a la comarca.
Per posar-ho en comparació amb una comarca veïna, al Berguedà sí que s’han viscut nits completes per sobre dels 20 graus, un total de 23; i també es va viure una nit tòrrida, cosa que a l’Alt Urgell i a la Cerdanya no va passar.
Així, tant els alt-urgellencs com sobretot els cerdans deixen enrere un estiu sense excessos de calor i amb molta aigua.
