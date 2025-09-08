La Festa de la Mare de Déu de la Sagristia barreja tradició i lleure
A la processó i la missa s’hi han sumat, com ve sent costum, sardanes, concerts, màgia i el Piromusical
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest dilluns, Puigcerdà rendeix homenatge a la patrona del municipi. La Festa de la Mare de Déu de la Sagristia fa uns anys que està apostant per combinar els actes tradicionals de la cerimònia amb més oferta d’activitats de lleure perquè hi hagi una programació que s'estengui al llarg del dia i que sigui per a totes les edats. Aquest any no ha sigut menys, i ha seguit el patró de les anteriors edicions.
En l’acte central de la jornada s’ha fet la solemne processó, on els portants han passejat a coll la Mare de Déu pels carrers de Puigcerdà, amb una cinquantena de persones al darrere i amb els ulls posats a sobre d’aquells que estaven a un bar o al carrer i veien passar al grup. Just a les 6, quan el comitè ha sortit de l'església, han començat a caure quatre gotes que han espantat alguns assistents que fins i tot han arribat a treure els paraigües, però uns minuts més tard ha parat sense arribar a ploure. Un cop de tornada a l'església de Sant Domènec, s'ha procedit amb l'ofrena floral a la Mare de Déu i, per finalitzar la part més tradicional i solemne, la Coral Cerdanya Canta i la Coral Capella de Santa Maria han fet la Cantada dels Goigs de la Sagristia.
Els actes solemnes però, s’han iniciat a les 12 del matí, com no podia ser d’una altra manera amb una missa a l'Església de Sant Domènec. A la una del migdia, han començat les activitats més lúdiques i de lleure, amb unes sardanes a la plaça dels Herois amb la Cobla Ciutat de Manresa. Abans de la processó, Adan Xou ha ofert un espectacle infantil a la plaça Cabrinetty, i després de la processó, l’entrega floral i la cantada, hi ha un concert a càrrec de l’Orquestra Gran Premier. Aquests mateixos músics seran els quins posaran el punt final a la festa amb el ball final, però abans els puigcerdanencs podran gaudir del Piromusical al Campanar de Santa Maria.
Aquesta programació fa anys que va sent la mateixa, però la gran absència d’aquest any ha estat la cercavila d’abans de la missa, que s’havia fet les tres anteriors edicions, però que enguany s’ha retirat. Tanmateix, això no ha privat als assistents de gaudir de la jornada en honor a la patrona. Així ho explica la Juls, veïna de Puigcerdà, que destaca que ja és com una cita, ja que ho han viscut des de fa anys. També ha afegit que “fa una miqueta de mal” que no hi hagi tanta gent com en altres actes de la vil·la. “La joventut s’hi hauria d’interessar una mica més”, ha lamentat, i també ha fet valdre que des de l'organització sí que es fa l’esforç d’organitzar activitats com les sardanes i els concerts. La realitat és que de la cinquantena de persones que han seguit la processó, la missa i les sardanes, la gran majoria eren gent gran. La festa és història i tradició de Puigcerdà, però en dies com avui sembla que els actes més clàssics només atrauen els quins ho han viscut des de ben petits. Per això, l'Ajuntament aposta des de fa anys per afegir altres activitats de lleure, perquè el màxim de la ciutadania s'hi senti partícip.
