S’inicien les classes a la Cerdanya, per algunes famílies massa d’hora
Els pares i mares dels nens comencen el curs amb ganes que sigui un any normal i que els alumnes s’adaptin a l’escola
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Els pobles de la Cerdanya retornen a la rutina. Els carrers d’Alp s’han tornat a omplir avui a primera hora del matí de cotxes, pares, mares, avis, àvies, germans i germanes més gran, en conclusió, tots els familiars que acompanyaven al seu fill o filla al primer dia d’aquest nou curs. Entre la multitud es barrejaven les cares dels diferents alumnes, alguns més contents i entusiasmats per retrobar-se amb els seus companys, d’altres de més espantats o reticents de cara als nous reptes, i alguns tristos per haver de deixar enrere l’estiu i les vacances.
Observant els nens i nenes afrontar l’inici de curs estaven els pares, molts d’ells igual o més nerviosos que aquests. Regió7 ha parlat amb alguns dels quins apropaven als seus fills i filles a l’Escola Bac de Cerdanya d’Alp, que han assenyalat les seves opinions, intrigues i emocions per aquest curs 2025-2026. En línies generals, la majoria d’ells no presenten grans inquietuds ni preocupacions de cara a aquest curs, i només esperen que sigui un any igual de tranquil i productiu que els anteriors. Un d’ells ha sigut l’Antoni Abian, pare d’una filla que cursa 5è de primària i un fill que fa I4, que ha demanat que aquest curs “vagi com sempre” i que “tan sols que vagi com cada any ja en tindria prou”; però també ha afegit que “les expectatives són altes” pel fet que “és una escola molt professional”. També ha seguit el mateix discurs la Isabel Anguelovski, mare d’una alumna de 6è que cursarà per primer any un curs a l’Escola Bac de Cerdanya. “Com a nova família esperem que s’integri bé, però és una escola que està molt oberta a noves famílies i ens ha ajudat molt”. “Esperem que sigui un any de transició cap a l’Institut”, també ha desitjat.
Aquest inici de curs tan a principis de setembre, però, suposa alguna complicació per algunes famílies, com per exemple el Xavi Farlo, pare d’una nena que començarà 5è de primària: “Jo crec que comença una mica massa d’hora, quan començava abans del pont de l’11 de setembre crec que era molt millor, perquè els quins treballem aquí molts vivim del turisme i s’ha carregat el turisme interior”.
Cap a les 10 del matí, els últims pares i mares abandonaven el carrer Mancomunitat d’Alp després que els professors fessin unes breus presentacions per a totes les famílies, i els carrers d’Alp tornaven a respirar amb l’habitual tranquil·litat. On encara no s’han iniciat les classes ha sigut a la capital de la comarca, Puigcerdà, ja que avui és la Festa de la Mare de Déu de la Sagristia, patrona del municipi, per la qual cosa els alumnes puigcerdanencs hauran d’esperar a demà per tornar a veure als seus companys.
