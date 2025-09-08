Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xerrades informatives per accedir als ajuts Leader

En total es destinen més de 500.000 euros pel desenvolupament de les zones rurals

Els ajuts LEADER volen fomentar l'activitat en les zones rurals

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Puigcerdà

Aquest setembre és l’últim mes per inscriure’s en els ajuts Leader, impulsats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) i cofinançats amb els Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Per això, des del Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) s’han organitzat diverses xerrades informatives, per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir i que així els interessats puguin sol·licitar aquests ajuts. Aquest any, com a novetat respecte a l’any passat, hi haurà una xerrada a Llívia, demà 9 de setembre a les 6 de la tarda; mentre que es repeteixen les sessions a la Seu d’Urgell (demà a les 7 del vespre) i a Puigcerdà (el dia 16), així com s’ofereix una versió telemàtica el 23 de setembre. Això sí, no hi haurà les sessions de Bellver i Oliana, que sí que anaven sent habituals en les darreres edicions de les convocatòries.

En el global de Catalunya, els ajuts Leader compten amb un total de 7 milions d’euros. D’aquests, un 57% els aporta el DARP i la resta FEADER. Les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya en rebran 511.436,08 euros, el que representa un 7,3% del total, exactament igual que fa un any.

Les ajudes ja les poden sol·licitar tant les persones físiques, jurídiques, com entitats públiques (com vindrien a ser Ajuntaments, Consells Comarcals, entitats municipals…). Els ajuts es poden demanar amb un mínim de 12.000 euros i un màxim de 100.000, i cobriran entre un 22% i un 40% del cost. Els diners s'atorgaran segons un sistema de puntuació de fins a màxim 400 punts; que té en compte criteris de temes de caràcter econòmic, d’ocupació o sobre la innovació.

Les ajudes tenen l’objectiu de fomentar la realització d’inversions que puguin generar una activitat econòmica en les zones rurals, així com a la creació de llocs de treball, especialment en dones i joves. Per això, es preveu que, com s’explica en el comunicat del Consorci de l’Alt Urgell i Cerdanya, amb aquests ajuts es puguin dur a terme actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, la conservació i millora del patrimoni rural i els serveis a les persones. Amb totes aquestes línies d’actuació, els ajuts Leader tenen la voluntat d’ajudar a, com exposen des del CAUC, “dinamitzar l’Alt Urgell i la Cerdanya, treballant per a un desenvolupament socioeconòmic sostenible que fomenti la qualitat de vida i un model que respecti i es basi en els recursos endògens del territori”.

L’anterior any, entre la Cerdanya i l’Alt Urgell es van rebre 27 sol·licituds d’ajut; 23 privades i 4 de públiques.

