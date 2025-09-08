Xerrades informatives per accedir als ajuts Leader
En total es destinen més de 500.000 euros pel desenvolupament de les zones rurals
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest setembre és l’últim mes per inscriure’s en els ajuts Leader, impulsats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) i cofinançats amb els Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Per això, des del Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) s’han organitzat diverses xerrades informatives, per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir i que així els interessats puguin sol·licitar aquests ajuts. Aquest any, com a novetat respecte a l’any passat, hi haurà una xerrada a Llívia, demà 9 de setembre a les 6 de la tarda; mentre que es repeteixen les sessions a la Seu d’Urgell (demà a les 7 del vespre) i a Puigcerdà (el dia 16), així com s’ofereix una versió telemàtica el 23 de setembre. Això sí, no hi haurà les sessions de Bellver i Oliana, que sí que anaven sent habituals en les darreres edicions de les convocatòries.
En el global de Catalunya, els ajuts Leader compten amb un total de 7 milions d’euros. D’aquests, un 57% els aporta el DARP i la resta FEADER. Les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya en rebran 511.436,08 euros, el que representa un 7,3% del total, exactament igual que fa un any.
Les ajudes ja les poden sol·licitar tant les persones físiques, jurídiques, com entitats públiques (com vindrien a ser Ajuntaments, Consells Comarcals, entitats municipals…). Els ajuts es poden demanar amb un mínim de 12.000 euros i un màxim de 100.000, i cobriran entre un 22% i un 40% del cost. Els diners s'atorgaran segons un sistema de puntuació de fins a màxim 400 punts; que té en compte criteris de temes de caràcter econòmic, d’ocupació o sobre la innovació.
Les ajudes tenen l’objectiu de fomentar la realització d’inversions que puguin generar una activitat econòmica en les zones rurals, així com a la creació de llocs de treball, especialment en dones i joves. Per això, es preveu que, com s’explica en el comunicat del Consorci de l’Alt Urgell i Cerdanya, amb aquests ajuts es puguin dur a terme actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, la conservació i millora del patrimoni rural i els serveis a les persones. Amb totes aquestes línies d’actuació, els ajuts Leader tenen la voluntat d’ajudar a, com exposen des del CAUC, “dinamitzar l’Alt Urgell i la Cerdanya, treballant per a un desenvolupament socioeconòmic sostenible que fomenti la qualitat de vida i un model que respecti i es basi en els recursos endògens del territori”.
L’anterior any, entre la Cerdanya i l’Alt Urgell es van rebre 27 sol·licituds d’ajut; 23 privades i 4 de públiques.
