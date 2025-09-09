Primeres proves d’alerta als mòbils de la Cerdanya i l’Alt Urgell
El missatge s’enviarà dimecres a les deu del matí a l’Alt Pirineu, Ponent i Aran; i en els següents dies a la resta de Catalunya
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Protecció Civil farà una prova a les dotze comarques de l’Alt Pirineu, Ponent i Aran, entre elles la Cerdanya i l’Alt Urgell, per tal de provar el sistema de missatges ES-Alert. Demà dimecres a les deu del matí s’enviarà un text als telèfons mòbils que es trobin en aquestes comarques que dirà el següent: “Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. Aquestes frases estaran escrites en català, castellà i anglès. A part, el missatge inclourà un enllaç a una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar de si ha rebut bé el missatge o ha tingut alguna dificultat.
La resta de comarques de la Catalunya Central rebran aquesta alerta el 16 de setembre, excepte gran part de l’Anoia, que ho farà el dia 30 d’aquest mateix mes; i el Baix Llobregat, que la rebrà el 8 d’octubre.
El sistema funciona a partir de la tecnologia de difusió per cel·les, que a través de les antenes envia el missatge a aquells mòbils que en reben la cobertura. La implementació de l’ES-Alert respon a l’obligació marcada des d’instàncies europees que tots els països membres comptin amb sistemes d'alerta basats en la telefonia mòbil, per així assegurar la difusió a gran part de la població. Núria Gil, delegada territorial de l'executiu català a Ponent, destaca la importància de dispositius “ràpids i eficaços” com aquest en una societat “cada vegada més interconnectada i exposada a riscos globals”.
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025
- Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos