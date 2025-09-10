El Grup de Recerca de Cerdanya fa el lliurament anual de guardons
S’han donat premis a la trajectòria investigadora, a la trajectòria humanística i al millor treball de recerca de batxillerat sobre la comarca
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El Grup de Recerca de Cerdanya va celebrar el seu sopar anual el passat dissabte al restaurant Cerdanya Viva a Prullans. Durant la cerimònia, es van lliurar tres guardons.
Per començar, el premi Sebastià Bosom (destinat al millor treball de recerca de batxillerat sobre algun tema de la Cerdanya) se’l va endur Ferran Armengol amb un treball titulat “La fàbrica de magnetòfons Abet a Puigcerdà”; amb una recompensa de 600 euros. L'accèssit, amb una dotació econòmica de 300 euros, va ser per l’Aina Calduch, gràcies al seu treball “La pagesia a la Cerdanya: passat, present i futur”.
També es va entregar el premi Josep Egozcue (que reconeix a una trajectòria investigadora a la comarca). En aquest cas, el premi es va concedir a l'historiador i arqueòleg Dr. Xavier Mangado, “per les seves contribucions en el món de l’arqueologia cerdana, especialment en el jaciment paleolític de Montlleó, a Prats i Sansor”.
Finalment, el premi Josep Maria Martí (que s’entrega a una trajectòria humanística a la Cerdanya) va ser per Josep Lizandra, gràcies a “la seva tasca divulgadora i compositora de música i dansa tradicional del Pirineu i la seva divulgació a la Cerdanya”.
Al sopar i lliurament de premis hi van assistir diverses autoritats i gent relacionada amb el món de la cultura i la comarca, com l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, o el president del Grup de Recerca de Cerdanya, Enric Quílez.
