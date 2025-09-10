Puigcerdà i la Seu participen en una xarxa per defensar els interessos de l’Alt Pirineu
Alguns reptes en què es vol col·laborar són l’habitatge, la mobilitat o el desequilibri territorial
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Puigcerdà i la Seu d’Urgell formen part de la nova Xarxa de Capitals Comarcals de l’Alt Pirineu i Aran. Els Ajuntaments de Joan Manel Serra i Joan Barrera col·laboraran de forma conjunta amb els governs de Sort, Tremp, el Pont de Suert i Vielha per defensar els interessos conjunts.
Aquests sis municipis representen aproximadament un 42% de la població de la zona, i per això, a part dels problemes dels territoris de muntanya, també compten amb una sèrie de problemàtiques compartides pel fet de ser capitals de comarca, com el subministrament de serveis a la resta de nuclis de la comarca. La xarxa vol donar resposta a algunes problemàtiques que es creu que no han estat prou ateses des de les polítiques públiques.
Alguns dels àmbits en els quals es pretén actuar són l’habitatge i l’arrelament de la població, el reforç del comerç local, fer valdre el paper de les capitals com a prestadores de serveis a la resta de la comarca, impuls d’una mobilitat sostenible i la millora de la digitalització i dels serveis electrònics.
Aquesta nova xarxa ha de permetre als sis consistoris sumar les seves forces de manera que, per una banda, puguin difondre els missatges amb més força davant d’altres institucions, i, d'altra banda, que serveixi per impulsar accions conjuntes de millora.
Amb la Xarxa de Capitals Comarcals de l’Alt Pirineu i l’Aran es vol llançar un missatge molt clar: “només des de la cooperació, el consens i el treball conjunt és possible avançar cap a un desenvolupament territorial més equilibrat i just”.
