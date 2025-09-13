Les cabres de Camins de Vida marxen de la Cerdanya i l’Alt Urgell
Avui, el ramat abandona el Pla de les Forques després de més d’un mes a l'Alt Pirineu
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Camins de Vida 2025 ha passat per la Cerdanya i l’Alt Urgell. El ramat va arribar a Fontanals de Cerdanya a principis d’agost i les cabres van pasturar vora d’un mes a Soriguerola. Es va aprofitar l’estada dels animals per organitzar un tast de formatges del ramat transhumant. El 31 d’agost, va enfilar camí cap a Llívia, on els animals van dormir tancats al porxo del pastor. L’endemà al matí, el ramat va marxar cap a Bolquera, municipi francès de la Catalunya Nord. Un cop a França, les cabres van pasturar per Bolquera, Bulloses i Angostrina abans de tornar a Llívia el 9 de setembre. Al municipi s’hi van estar fins ahir dia 12, quan van enfilar camí cap al Pla de les Forques, a l’Alt Urgell. Això sí, l’Ajuntament llivienc va aprofitar l’estada del ramat per fer la presentació del llibre "L’últim transhumant" de Jordi Romeu, qui té una forta vinculació amb el municipi, ja que el seu pare era de Llívia. Un cop finalitzat aquest acte, es va fer una degustació de formatge i vins al celler Llivins. Avui, les cabres ja abandonen el Pla de les Forques per entrar al Berguedà i continuar amb el camí de baixada.
L’alcalde de Fontanals de Cerdanya, Ramon Chía, explica a Regió7 el què aporta que el ramat passi pel municipi: “Els animals són la millor màquina per netejar i la veritat que ho deixen tot net”. També ha fet èmfasi en el fet que molta gent les va a veure i en què el tast va ser un èxit. “No s’ha de perdre. Com Ajuntament ajudarem tant com puguem, perquè els joves han de veure i viure això”, ha conclòs sobre els camins ramaders, sobre els quals ha afegit que “s’han de respectar”, ja que “la gent no els respecta”.
La iniciativa Camins de Vida, fa memòria del Camí ramader de Marina, que és el camí ramader català amb una referència més antiga, car surt mencionat al Diplomatari de Santa Maria de Poblet, que data de l’any 1055. Precisament, la ruta surt cada any a inicis d’estiu (aquest any ha sigut el 5 de juliol) del monestir de Santa Maria de Poblet, al municipi de Vimbodí i Poblet, i puja fins a França per tornar a baixar fins al seu punt d’origen. El ramat és dirigit pel pastor Dani Giraldo, del Baix Camp. El camí també era conegut per un altre nom que s’ha anat perdent: Cañada real de la Sardanya.
Ingrid Vilardaga, coordinadora de Camins de Vida, ha explicat a Regió7 que el camí compta amb bastant acceptació per part del públic: “Sempre que hi ha una activitat als municipis hi acostuma a haver molta gent, i hi ha trams que acompanyen al pastor, però la majoria de gent fa un dia i prou”.
L’objectiu del camí és fer visible aquesta activitat que s’està perdent, per així defensar el patrimoni de la transhumància i la xarxa de camins ramaders. “Es passa pel camí ramader, donant-li visibilitat i importància al manteniment i es dona suport i visibilitat a l’ofici de pastor, al sector primari i la ramaderia extensiva”, ha defensat Vilardaga. Per això, es col·labora amb els Ajuntaments que s’han anat sumant al Camí ramader, fent tallers, degustacions, exposicions o conferències perquè així la gent conegui què és la transhumància i el problema es faci visible.
