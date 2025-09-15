Eva Martí crea una associació per defensar la creativitat a Riu de Cerdanya
74.75 Vibes s’ubica a la casa Cal Margoy i és un lloc on de trobada on jugar al futbolí, anar a la piscina o deixar volar la imaginació
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Eva Martí ha sigut la cantant de cançons que han sonat a discoteques d’arreu del món com Take a Trip, però sobretot Flying On The Wings Of Love, que va arribar a ser la segona cançó més escoltada a Espanya, i la més escoltada a altres països com Irlanda.
Ara, juntament amb el seu pare i la també cantant de música de ball Marian Dacal (sí, la mateixa que va posar la veu a l’himne internacional de Flying Free), ha creat l’Associació 74.75 Vibes a Riu de Cerdanya. La iniciativa té com a objectiu promocionar la cultura, l’art i els artistes del territori o que vulguin venir al municipi.
L’espai on estarà l’associació és Cal Margoy, al carrer Migdia, just davant de l'església del municipi. La casa, és propietat de la família d’Eva Martí, ja que els seus besavis eren de Riu de Cerdanya, i des de fa dècades que, gràcies a la seva ubicació, ha sigut un espai de trobada pel poble. “És una casa que està al centre del poble, i tots els nens anàvem a jugar al billar, a la piscina… Ja era una associació sense ser-ho”, explica Martí a Regió7, amb els sorolls dels nens jugant al billar de fons. Martí, també exposa que volia que “hi hagués un espai diferent” que sigui com “un punt de trobada per la gent del poble”, aprofitant que és un municipi petit i familiar. Ha deixat clar que l’objectiu d’obrir la casa als veïns és “fer poble”, i que amb això “no fan negoci”, ja que és gratuït.
Ara, amb la creació de l’Associació 74.75 el passat mes de maig, les dues cantants esperen poder ampliar horitzons, organitzant algun concert, exposicions (ja hi ha una mena de museu amb fotos antigues del poble), cicles, presentacions de llibres o sortides; aprofitant les oportunitats que puguin sorgir en un futur. “Anirem evolucionant en funció de les necessitats que anem veient”, explica Martí.
Amb tot això, l’associació espera, com ha explicat Martí, que Cal Margoy sigui una cosa més seriosa, ja que amb una associació darrera se li dona més veu. També ha afegit que també vol ajudar a fer visible als artistes de la terra: “Riu de Cerdanya també s’ha de potenciar. No només la gent es dedica a la pagesia, l’agricultura i la ramaderia, sinó que també hi ha altres propostes creatives i originals i cal potenciar-les”.
Però Eva Martí no ha volgut oblidar la seva passió, i ha explicat que la música de ball és un dels gèneres on més s’oblida als cantants. Segurament, abans de començar a llegir aquest article, molts no sabíeu qui havia posat veu a les cançons de Flying Free i Flying On The Wings Of Love. Per això, també ha deixat caure que, de cara a un futur, li agradaria que l'associació 74.75 Vibes també servís poder potenciar la música de ball a Riu de Cerdanya.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya