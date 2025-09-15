Llívia posa a disposició de la ciutadania els volums antics dels Quaderns d’Informació Municipal
Està previst que aquests volums, que són un resum de l’activitat anual al municipi, es reprenguin aquest any
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Llívia ha trobat exemplars de 5 diferents edicions dels antics Quaderns d’Informació Municipal a la Torre Bernat de So, mentre es feia endreça dels despatxos de l’edifici. Els volums corresponen des de la dotzena fins a la setzena edició, el més antic de l’any 1995 i el més nou del 2007. En aquests quaderns es recopilava tota la informació del que havia passat al municipi fins aquell moment, i per això contenen un alt grau d’història en les seves pàgines.
En trobar els quaderns als despatxos de la torre, es va decidir portar-los fins al Museu Municipal de Llívia, perquè els veïns interessats a conèixer una mica més sobre la història recent del poble es puguin fer amb l’edició que més els interessi de forma totalment gratuïta. Com han explicat des del museu, amb aquesta actuació s’evita perdre o tirar els papers, per així posar-los a disposició dels més ràpids en demanar-los.
Ara, com ha pogut saber Regió7, des de Llívia s’està treballant per aquest mateix any recuperar els Quaderns d’Informació Municipal, per tal d’informar els veïns de què ha passat al poble i deixar-ne memòria escrita.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- Un arrossegament de pedres talla l'accés a Montserrat per dues carreteres i n'afecta una tercera
- Mor per sobredosi a Brians 2 un intern de 25 anys amb una llarga condemna
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya