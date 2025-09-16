Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acord per fer més àgils les emergències sanitàries a la frontera

Els equips del SEM i SAMU podran intervenir a un costat i a l'altre de la frontera en situacions d'emergència

Una part de la façana principal de l'Hospital de Cerdanya

Una part de la façana principal de l'Hospital de Cerdanya / Albert L. Cobo

ACN

Barcelona

El Govern de la Generalitat ha autoritzat el Servei Català de la Salut a subscriure un acord internacional administratiu amb l'Agence régionale de santé Occitanie per reforçar la cooperació sanitària en l'atenció mèdica urgent a les zones transfrontereres entre Catalunya i França. Així, l'acord permetrà la intervenció i coordinació transfronterera dels equips mèdics d'emergència extrahospitalària (SEM i SAMU) a un costat i a l'altre de la frontera de Catalunya i França en situacions d'emergència. A més, també preveu la possibilitat de realitzar programes conjunts de formació. El document té una durada inicial de quatre anys i inclou la creació d'una comissió de seguiment.

El conveni s'estén al llarg de tota la frontera entre Catalunya i França, si bé es preveu que aquesta col·laboració sigui més intensa a la Cerdanya, on els equips SEM i SAMU comparteixen base a l'Hospital transfronterer de Cerdanya.

L'acord incorpora diversos annexos que especifiquen de manera detallada la cartografia dels serveis d'assistència mèdica d'emergència a un costat i a l'altre de la frontera, un protocol funcional de coordinació i execució tècnica per facilitar la comunicació entre les centrals de coordinació sanitària del SEM i el centre regulador del SAMU i activar els recursos més adients segons cada situació, així com una descripció dels mitjans disponibles tant a Catalunya com a Occitània, que inclou ambulàncies, helicòpters medicalitzats i hospitals de referència.

L'entesa té una durada de quatre anys prorrogables i inclou la creació d'una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i impulsarà millores tècniques i organitzatives, amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària a la ciutadania.

Aquest pas s'emmarca en l'Acord marc entre Espanya i França sobre cooperació sanitària transfronterera, signat el 2008, i reforça el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració internacional en matèria de salut.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents