Acord per fer més àgils les emergències sanitàries a la frontera
Els equips del SEM i SAMU podran intervenir a un costat i a l'altre de la frontera en situacions d'emergència
ACN
El Govern de la Generalitat ha autoritzat el Servei Català de la Salut a subscriure un acord internacional administratiu amb l'Agence régionale de santé Occitanie per reforçar la cooperació sanitària en l'atenció mèdica urgent a les zones transfrontereres entre Catalunya i França. Així, l'acord permetrà la intervenció i coordinació transfronterera dels equips mèdics d'emergència extrahospitalària (SEM i SAMU) a un costat i a l'altre de la frontera de Catalunya i França en situacions d'emergència. A més, també preveu la possibilitat de realitzar programes conjunts de formació. El document té una durada inicial de quatre anys i inclou la creació d'una comissió de seguiment.
El conveni s'estén al llarg de tota la frontera entre Catalunya i França, si bé es preveu que aquesta col·laboració sigui més intensa a la Cerdanya, on els equips SEM i SAMU comparteixen base a l'Hospital transfronterer de Cerdanya.
L'acord incorpora diversos annexos que especifiquen de manera detallada la cartografia dels serveis d'assistència mèdica d'emergència a un costat i a l'altre de la frontera, un protocol funcional de coordinació i execució tècnica per facilitar la comunicació entre les centrals de coordinació sanitària del SEM i el centre regulador del SAMU i activar els recursos més adients segons cada situació, així com una descripció dels mitjans disponibles tant a Catalunya com a Occitània, que inclou ambulàncies, helicòpters medicalitzats i hospitals de referència.
L'entesa té una durada de quatre anys prorrogables i inclou la creació d'una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i impulsarà millores tècniques i organitzatives, amb l'objectiu de millorar l'atenció sanitària a la ciutadania.
Aquest pas s'emmarca en l'Acord marc entre Espanya i França sobre cooperació sanitària transfronterera, signat el 2008, i reforça el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració internacional en matèria de salut.
