Experiència immersiva sobre el viatge d’Anníbal als Pirineus
L’Ajuntament de Bolvir ofereix, a través de la realitat virtual, una recreació fidedigna del Castellot
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Espai Ceretània, ubicat a Bolvir, ofereix una experiència immersiva de realitat virtual, gràcies a la qual els visitants podran viure en primera persona el pas del militar cartaginès Anníbal (nascut l’any 247 abans de crist) i les seves tropes per les terres pirinenques. Segons les hipòtesis, van passar pels Pirineus i els Alps per evitar aixecar sospites dels romans. L’exèrcit d’aquest comandant té una altra peculiaritat que els qui participin de l’experiència podran descobrir: comptava amb més d’una trentena d’elefants de guerra, que es troben representats en el moment de posar-se les ulleres de realitat virtual.
Addicionalment en aquest projecte, fet conjuntament amb el Departament d’Arqueologia, l’Ajuntament de Bolvir i l’empresa Virtual Cat, també s’ha fet una reconstrucció “fidedigna i realista” del Castellot de Bolvir, iniciat a construir el segle IV abans de crist. “S’ha intentat reconstruir amb el màxim rigor històric”, ressalta Mercè Amat, secretaria-interventora de l’Ajuntament de Bolvir.
Sense deixar de banda el rigor històric, també s’ha volgut afegir un component de jugabilitat, en el qual els participants han de seguir les instruccions d’Anníbal per convertir-se en part de la seva futura aventura.
Amat, explica a Regió7 que des del consistori creuen que “és un tema a destacar”, i aquesta iniciativa és “interessant” per “poder explicar més bé la història”. “Permeten sobretot fer-se a la idea de com era el jaciment a la seva època. Et transporta a 200 anys enrere a l’època ibero-ceretana i romana quan va estar habitat el Castellot”, remarca.
El cost del projecte, el 80% del qual va estar subvencionat per la Generalitat de Catalunya, va ser al voltant dels 15.000 euros. El viatge immersiu està de forma permanent a l’Espai Ceretània, per apropar la cultura, la història i la innovació tecnològica als visitants.
Inicien els treballs de consolidació de la muralla del Castellot
Durant aquesta setmana, l'equip d'Arqueòlegs.cat ha posat en marxa els treballs per tal de consolidar la muralla del Castellot de Bolvir. S'ha engegat amb les tasques de neteja i preparació, que és un procediment clau per després poder estudiar i protegir la zona. Des de l'ajuntament se segueix treballant per preservar i visibilitzar aquest racó històric de la Cerdanya.
