Fontanals de Cerdanya demana a la Generalitat la construcció de 4 habitatges socials
L’edificació consistiria en dos baixos i dos dúplexs al nucli d’Urtx
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya ha demanat al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya la possibilitat de crear 4 habitatges socials al municipi. Més concretament, el terreny on es faran els pisos es troba al nucli d’Urtx, al capdamunt del carrer del Torrent, on ara mateix s'ubica una casa tapiada.
Com ha pogut explicar a Regió7 l’alcalde del municipi, Ramon Chia, l’Ajuntament va adquirir la propietat fa poc més d’un any i mig a través del dret de tanteig i retracte, ja que abans era possessió d’un banc. De fet, en el moment de la venda la casa estava ocupada, però com diu el batlle, el consistori va anar a parlar amb els ocupes per explicar-los el projecte i a aquests els va “semblar perfecte” la iniciativa, i van desallotjar la casa voluntàriament.
Un cop propietat de l’Ajuntament, es va començar a fer el projecte. Aquest constarà de dos pisos a la planta baixa, i a sobre dos dúplexs, cosa que farà que el municipi pugui acollir a 4 noves famílies. A més, també es vol fer un jardí comunitari per tots els residents. Aquesta no és el primer habitatge social que es fa al municipi, ja que, per exemple, també n’hi ha una al nucli del Vilar d’Urtx i dues a Queixans.
Chia ha avançat que estan amb conversacions amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per acabar de decidir els detalls sobre la construcció d’aquests pisos. “Ara estem parlant amb Habitatge per mirar si les fan ells o les fa l’Ajuntament”, diu. L’alcalde també ha exposat que en cas que fos el consistori l’encarregat de fer-les, suposaria una “càrrega forta”, ja que estimen que el cost estarà entre els 700.000 i els 900.000 euros. Per això, Chia es mostra optimista de cara a arribar a un acord amb la Generalitat per poder tenir els habitatges el més aviat possibles.
A licitació el centre cívic de Queixans
Un altre front obert al municipi és el del centre cívic del nucli de Queixans. A dalt s’hi ha fet un dels habitatges de protecció oficial que comentàvem, però als baixos s’hi ha fet una “mena de bar-botiga” que ja està a licitació. Això ha de permetre oferir un servei per donar ambient al nucli. Com ha explicat l’alcalde de Fontanals de Cerdanya, l’edifici s’ha conservat (això sí, s’ha rehabilitat), ja que hi havia hagut l’escola i la central de telèfon del municipi, per la qual cosa té un valor important pels veïns de Queixans.
