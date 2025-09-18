Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Museu de Llívia condiciona i registra el fons de la farmàcia Amat

Entre el material processat hi ha estris farmacèutics i llibres dels segles XIX i XX

Judith Martí, restauradora responsable, fent actuacions sobre el material farmacèutic

Judith Martí, restauradora responsable, fent actuacions sobre el material farmacèutic / Ajuntament de Llívia

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Llívia

El fons de la farmàcia Amat, cedit al Museu de Llívia l’any 2022, ha comptat aquest últim mes amb un procés de condicionament i registre del material. Des de l’any 2017 que cada any el museu fa un programa de documentació i inventariat del seu fons, cosa que ha permès identificar, classificar i ordenar material, objectes i llibres dels quals disposa la institució. Aquest any, Judith Martí, restauradora responsable de la tasca, ha centrat la seva feina en aquest material de la farmàcia Amat, de Sant Quirze del Vallès.

Com diu Martí, s’han fet un total de 130 registres, que inclouen pots, flascons, instruments de farmàcia (com pipetes, copes o vasos de precipitació), productes, segells, i sobretot una notable col·lecció de llibres (de la Universitat de Farmàcia, llibres de fórmules, de receptes i comptes).

Martí explica el procediment que s’ha seguit: “Ha estat una obra laboriosa en el sentit que hi havia molt material. L’acció duta a terme s’ha iniciat fent una neteja mecànica de tots els objectes. A continuació s'ha atorgat el número de registre i s'ha marcat cada peça amb aquest número. S'ha pres les mides, s'ha recollit les dades identificatives d'inventari en un fitxer Excel i s'ha fotografiat per cada cara i detall. Finalment, s'ha condicionat per a la seva conservació al magatzem del museu”.

Aquest fons, juntament amb el de la farmàcia Estrella de Barcelona, complementen la col·lecció que ja té el museu, corresponent a la farmàcia Esteva de Llívia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents