Pep Lizandra, acordionista: “La música tradicional arrela amb la història i amb la cultura més primària”
El músic ha estat guardonat recentment amb el premi Mossèn Albert Vives (d’Òmnium Alt Urgell) i el premi Josep Maria Martí (del Grup de Recerca de Cerdanya)
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Pep Lizandra Micó (Barcelona, 1955), és un músic i formatger que ha destinat gran part de la seva vida a recopilar i promoure les danses tradicionals del Pirineu. D'ençà que es va mudar a Músser fa més de 40 anys, ha estat en diferents projectes, com la Cobla del Comú d’Andorra la Vella, la Cobla Cadí, la Principal del Baridà i actualment, la Sonsoni. Ara, parla a Regió7 sobre la música tradicional, la seva trajectòria i els premis que se li han concedit en aquestes últimes dues setmanes.
Com és que un noi de Barcelona s’interessés per la música i dansa pirinenca?
Encara que visqués a Barcelona des de molt petit ja tenia molt contacte amb Músser; els meus pares ja anaven a l’hostal amb la família. Ja de molt jove em va interessar la música tradicional, tant d’aquí com d’altres llocs; i quan ens vam instal·lar aquí vam aprofundir amb les danses del Pirineu per mantenir les que hi havia.
De fet, un cop a Músser, va crear la Principal del Baridà. Com va sortir la idea?
Amb uns quants companys del poble vam fer un grupet, jo amb l’acordió diatònic, i tocàvem aquestes cançons i músiques. Vam recuperar junts algunes que s’havien ballat i s’havien perdut, i estàvem interessats a recuperar-les, com a Alinyà que vam fer el Ball Pla, els Llancers a Tuixent i altres.
I actualment fa anys que fa la Sonsoni…
Ara tenim la Sonsoni amb un noi que ja fa anys que toquem. 29 anys! Ell toca el violí i fem aquest duet; fem danses tradicionals, danses folk i també fem concerts de música tradicional.
En conclusió, aquí als Pirineus ha dibuixat una llarga trajectòria: la Cobla del Comú d’Andorra la Vella, la Cobla Cadí, la Principal del Baridà, i ara la Sonsoni. D’on surt l’energia?
Perquè la cultura popular és una cosa que m’apassiona. M’agrada parlar amb la gent i escoltar els seus coneixements, que són molt grans i que cal valorar. Això és una energia que es retroalimenta. Per exemple, en aquests concerts cantem, la gent respon molt bé i li encanta perquè se sent identificada, se sent que és la seva història més propera; i, per tant, doncs em dona forces per seguir-ho fent.
Què creu que aporta la música tradicional a la gent dels pobles?
Arrela amb la història i amb la cultura més primària. Avui mateix hem fet un aplec aquí a Bor i és molt popular: cantem, ballem una mica i la gent veus que s’ho passa bé. Per tant, penso que són coses antigues, però que connecten amb l’actualitat, perquè uneixen, fan poble i creen un sentiment; la gent que viu als pobles connecta molt amb les seves tradicions. Ara hi ha un orgull de sentir-se del poble, i és una manera de sentir-se’n part. Crec que té el seu paper en aquesta societat i està bé que es mantingui.
Precisament, està veient que últimament al jovent ja no li interessen tant les tradicions?
Una cosa no està contraposada amb l’altra. Aquí mateix, que estem cantant, hi ha joves que estan cantant i participant, i no vol dir que després vagin i facin les seves coses més modernes.
En aquestes darreres setmanes se l’ha reconegut amb els premis Mossèn Albert Vives i Josep Maria Martí, i també va ser nomenat Cerdà de l’any 2022. Què representa per a vostè aquest reconeixement?
És una mica sorprenent. Perquè això a mi m’aporta energia, m’agrada molt tota aquesta cultura popular i, per tant, ho fas com la teva manera de viure. Llavors que t’ho reconeguin et sorprèn, però també és una cosa molt satisfactòria perquè vol dir que hi ha més gent que creu que això és important i que està bé mantenir-ho.
Mirant enrere, quin és el concert o obra de la qual està més orgullós?
És una cosa en general, no és una cosa puntual. Hi ha moltes coses que hem anat repetint i que t’agraden, com avui; jo potser fa 40 anys que vinc en aquest aplec. Trobes que estàs a casa. M’agraden aquestes festes que són senzilles, que no cal una gran parafernàlia ni una gran organització, però surten bé i tothom queda content.
Ja per acabar, quins són els pròxims projectes de Pep Lizandra Micó?
Ara estem amb aquest projecte amb l'Elias de la Sonsoni, que és un concert molt concret que es diu “Muntanyes de vida”, en el qual toquem cançons que expliquen els canvis que hi ha hagut en els pobles de muntanya. Aquest concert el fem acompanyat amb imatges antigues que demanem a cada poble que anem a tocar, i fem el concert a sobre. L’anem fent per bastants llocs, bàsicament pobles petits que és on té molta acollida. I ara, seguint amb això, estem treballant ja amb un altre projecte que es diu “Muntanyes de cultura popular”, que serien aquests temes d’orgull del poble, de sentir-te del poble; explicar la nostra història d’alguna manera.
- Afectat per l'esfondrament a Sallent: 'Em vaig aixecar del sofà just en el moment que va caure tot el sostre i el veí de dalt sobre el menjador
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Un ferit i 13 desallotjats en esfondrar-se part d'un habitatge a Sallent
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»