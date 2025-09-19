36 xerrades per la promoció de la salut a la Cerdanya
Els Mossos d'Esquadra, el Museu de Llívia i el Consell Comarcal faran una sessió per primera vegada
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Cerdanya estrena aquest setembre la tercera edició de "Xerrades de Salut", per promocionar el benestar a la comarca. L’ABS de la Cerdanya forma part de la Fundació Hospital de Puigcerdà, i és l’encarregada de la prestació de serveis d’atenció primària comarcal, és a dir, d’establir el primer contacte entre els pacients i els serveis sanitaris.
Per aquesta tercera edició, hi haurà una gran novetat: les xerrades de tres institucions que no n’havien fet mai en aquests cicles. Tant els Mossos d’Esquadra, com el Museu de Llívia com els Serveis Socials del Consell Comarcal oferiran una sessió per parlar sobre els problemes de Salut en el seu àmbit particular.
La primera de les sessions serà a Bellver de Cerdanya, el dilluns 22 de setembre, sobre l’alimentació en el període de perimenopausa i menopausa.
El cicle tindrà un total de 36 xerrades en 4 municipis de la comarca. N'hi haurà 9 a cada ubicació, que són al Casal Comarcal de la Gent Gran a Puigcerdà, a l’Ajuntament de Llívia, al centre cívic de Bellver de Cerdanya i al Teatre Municipal d’Alp. En aquestes sessions es tractaran temes com l’alimentació, la seguretat, el benestar físic, es donaran també eines per a la gestió de l’estrès, s’explicarà el funcionament de l’aplicació de La Meva Salut o es parlarà sobre els beneficis de les plantes medicinals, entre altres temes d’interès per la salut dels assistents.
Marta Mas, responsable de qualitat, subvencions i nous projectes de la Fundació Hospital de Puigcerdà, ha explicat que: “l’objectiu és fer prevenció de la malaltia i promoció de la salut de manera que la gent tingui eines per millorar el seu benestar de salut global, i és una manera d’oferir activitats perquè els usuaris aprenguin a autocuidar-se”.
Aquesta iniciativa s’ha pogut fer gràcies al Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària del Departament de Salut, des d’on s’ha apostat per la salut comunitària a través de xerrades o tallers, per exemple.
Tallers de salut per millorar el benestar emocional a la Cerdanya
Els consultoris de Bolvir, Guils de Cerdanya, All i Ger han esdevingut un lloc de trobada per molts veïns d’aquests nuclis, sobretot els més grans. La iniciativa de portar tallers comunitaris a aquests espais a càrrec d’una Tècnica en Cures d’Auxiliar d’Infermeria (TCAI), va néixer l’any 2023, quan la Fundació Hospital de Puigcerdà va posar en marxa una prova pilot que va durar 16 mesos, i un cop finalitzada es va decidir continuar amb aquestes activitats, a causa de la bona rebuda.
“Vam començar fent un taller setmanal a cada un dels pobles i com que vam veure que tenia molt d’èxit ho vam ampliar a dos cops per setmana”, explica Marta Mas. Ara, cada setmana hi ha un taller de memòria i un altre d’exercici terapèutic. Com destaquen des de la Fundació Hospital de Puigcerdà, en alguns pobles s’ha pogut arribar fins al 18% de participació de la població de gent gran.
Cristina Vilalta, adjunta de direcció d’atenció primària i comunitària de l’ABS de la Cerdanya, ha ressaltat la importància que poden tenir aquesta mena d’activitats en la gent més gran d’aquests nuclis més aïllats: “El fet que hagin de venir a l’activitat de memòria o teràpia fa que es relacionin amb els veïns i el vessant social millora molt”.
Per això, la Fundació Hospital de Puigcerdà celebra que aquesta activitat s’ha convertit en part del dia a dia de molta gent, com exposa molt bé Marta Mas: “La gent que hi va està molt adherida, aquesta estona ja l’han agafat com una part de la seva rutina”.
A més a més, la TCAI, com que arran d’aquests tallers coneix molt bé la població, també fa suport social, administratiu i d’infermeria, esdevenint una figura clau en la vida dels consultoris locals. Addicionalment a aquestes activitats, s’intenten organitzar xerrades un cop al mes amb els professionals de promoció de la salut, integrat per la referent de benestar emocional, la nutricionista, els fisioterapeutes, la higienista dental i la treballadora social, amb l’objectiu d’oferir eines per així poder millorar la salut i el benestar global de tots els cerdans.
Intel·ligència artificial als consultoris de la Cerdanya
Gràcies al Projecte de millora de l’accessibilitat dels consultoris locals de Ger, Guils de Cerdanya, Bolvir i All, l’any 2023 es va començar a treballar amb una eina d’intel·ligència artificial validada per al triatge i prediagnòstic, per ajudar l’usuari a fer una demanda aguda de salut, a través de la TCAI, que serveix per intentar accelerar o solucionar el seu problema. Això sí, sempre amb la supervisió de la metgessa o infermera referent de la zona, ubicada al consultori de Ger.
“Podia permetre obrir consultoris que fins aquell moment estaven tancats i donar servei als habitants de tots aquests pobles”, explica Marta Mas. A més, Cristina Vilalta remarca que això els permet “acostar-se a la població” i que tinguin més “autonomia”, ja que per a molta gent suposava una dificultat haver-se de desplaçar fins a Ger.
Aprofitant l’obertura dels consultoris, els diferents ajuntaments també van demanar la possibilitat de comptar amb una visita setmanal de la metgessa o la infermera. Per això, a part dels dos dies setmanals que hi va la TCAI, també hi ha una hora de metge a la setmana o cada dues.
Precisament, des de la Fundació Hospital de Puigcerdà exposen que les visites a la TCAI per demanda aguda, no acaben de tenir la rebuda que s’esperava, ja que molts dels residents esperen a la visita de la metgessa o la infermera per exposar els seus problemes de salut. “Encara no tenim la cultura de què la TCAI pot solucionar o accelerar la nostra demanda, i cal treballar més en aquest sentit perquè els usuaris ho normalitzin”, explica Mas.
Des de la fundació ressalten la importància de les polítiques d’enfortiment de l’atenció primària i de la comunicació amb els pacients, per així “promocionar la salut per prevenir la malaltia”.
