Baltarga allarga un dia la Festa Major
Aquest any, les activitats comencen avui divendres, i s’estenen durant tot el cap de setmana
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Ja ha arribat la Festa Major 2025 al poble de Baltarga, Bellver de Cerdanya. El nucli ja està preparat per viure aquesta edició que, com a gran novetat, aquest any inicia avui divendres, per la qual cosa hi haurà tres dies d’activitats, un dia més que en les darreres edicions. Més concretament, la festa començarà a les 10 del vespre amb un recital de piano a l’Església de Sant Andreu, a càrrec d’Esteve Albarrán.
Dissabte serà el dia de més disbauxa i activitats més dinàmiques al poble. Hi haurà un esmorzar popular al matí, i a la tarda, els més atrevits podran participar en el taller de fang de Judith Puig. Després de recuperar forces amb un berenar de coca i xocolata, hi haurà una classe de zumba. Es tancarà el dia amb focaccia per sopar, i, pels quins no n’hagin tingut prou amb la zumba, hi haurà ball nocturn amb el grup Reviu Versions.
Diumenge, els actes seran més calmats i solemnes. A les 10, missa. Ja a les 11, hi haurà l'altra gran novetat d’aquesta edició: una exposició i ponència de la historiadora de l’art i investigadora Montserrat Pagès i Paretas, sobre la pintura mural romànica a la Cerdanya i l’Alt Urgell. Pagès, ha fet diversos llibres, entre ells un sobre la pintura mural romànica a la Vall de Boí. Es donaran per finalitzats aquests tres dies d’activitats amb un concert de la coral les Camilleres de Saillagouse i un aperitiu de festa major.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir