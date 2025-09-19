Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigcerdà inaugurarà els cicles Betula sobre el futur dels pobles del Cadí-Moixeró

També es farà parada a Saldes, Bagà i Guardiola de Berguedà sobre temes com la cultura, la mobilitat o la salut

El Parc Natural del Cadí­-Moixeró

El Parc Natural del Cadí­-Moixeró / Mar Martí / ACN

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Puigcerdà

En el marc del projecte Betula, la cooperativa Arada organitza una nova edició del cicle de 4 debats de tardor sobre el futur dels pobles del Cadí-Moixeró. Sota el nom de “Llavors de futur: Experiències, reptes i propostes per un futur digne als pobles de muntanya”, es faran 4 xerrades sobre la cultura, la mobilitat, la salut i l’arrelament.

El primer dels debats tindrà lloc al Museu Cerdà de Puigcerdà, el dissabte 20 de setembre, titulat “Justícia cultural: reconèixer, crear i compartir cultura als territoris rurals” i que es farà amb la Traça Cultural, el Col·lectiu Festuca Gautieri i el Centre Creació Entorns de Mussa. Aquest dia, es parlarà sobre com garantir l’accés a la cultura fora dels centres urbans i sobre la creació de cultura en els entorns rurals.

Seguint aquesta primera cita, es continuarà amb una sessió a Bagà (el dijous 25 de setembre) sobre la mobilitat rural i com es podria solucionar aquest problema. El següent dijous (2 d’octubre) el projecte Betula passarà per Guardiola de Berguedà on es farà una taula rodona per parlar sobre les cures als pobles. El cicle posarà punt final a aquesta edició el 9 d’octubre, amb un debat a Saldes on es parlarà de l’arrelament als pobles de muntanya i diferents iniciatives per acollir habitants als nuclis.

El projecte Betula

El projecte Betula, impulsat a través de la cooperativa Arada, va néixer amb la funció d’analitzar i intervenir en el Parc Natural del Cadí-Moixeró a través de la seva gent i del teixit local. El projecte compta amb finançament de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i amb col·laboradors com Ajuntaments o el mateix parc natural. Tots ells defensen que la zona ha presentat diversos canvis en els últims temps i que la millor manera d’afrontar-los és amb espais oberts, participatius i de diàleg amb els veïns locals, per així tenir una millor capacitat d’anàlisi i una major capacitat de transformació.

