Es crea la 1a Fira de Patchwork Transfronterera a Llívia
Durant l'11 i el 12 d'octubre hi haurà tallers, exposicions de treballs, marques conegudes i parades de botigues
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Llívia acollirà la 1a Fira de Patchwork Transfronterera a la Cerdanya. Serà la primera vegada que entitats de l’alta i la baixa Cerdanya col·laborin conjuntament per fer un esdeveniment d’aquest tipus, ja que és organitzada per l’Association Nouvelle Chance de Bourg-madame juntament amb el suport l’Ajuntament de Llívia. Així doncs, el pavelló de Llívia acollirà la fira els dies 11 i 12 d’octubre.
Durant el cap de setmana, hi haurà diferents parades de botigues vingudes d’arreu de Catalunya (Sitges, Lleida o Barcelona per exemple) i també de marques conegudes, perquè els visitants puguin adquirir un record o productes de la fira. De moment, ja han confirmat la seva presència 13 parades d’arreu del territori català. També es farà una exposició d’una mostra de treballs fets per alumnes i professors, que inclouen maletes, mosaics i altres creacions particulars. El dia 11 es farà un taller sobre les diferents tècniques de fer Patchwork (una forma de costura que consisteix a crear roba o objectes a partir d'ajuntar retalls de diferents tipus de tela); amb el material que portarà la mateixa organització i un kit de regal pels qui s’apuntin que inclourà, entre altres coses, un paquet de robetes i una caixa per fer un arbre de Nadal.
El comitè organitzador de la fira de l’Association Nouvelle Chance de Bourg-madame ha explicat a Regió7 que fa dos anys que fan classes de Patchwork al municipi (en català conegut com la Guingueta d’Ix) i que, amb els diners que recapten amb aquesta activitat, una botiga de segona mà que tenen i altres iniciatives, intenten ajudar a famílies en situació de risc o vulnerables. Per això, amb aquesta fira volen “donar a conèixer a l’associació i el que fa” i que “es faci país”, així com visibilitzar al Patchwork, una activitat desconeguda per molts.