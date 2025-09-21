Progat denuncia la falta de centres per gats a la Cerdanya
Reclama que els ajuntaments han de tenir els seus propis locals d’acord amb la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals
Josep-Rhys Vidal Vinyes
“El problema d’aquí és que no hi ha cap lloc per deixar els gats”, lamenten a Regió7 des de l’associació Progat Cerdanya, una associació sense ànim de lucre que vetlla pel benestar dels felins i les colònies a la comarca.“Les associacions estem assumint de forma voluntària allò que haurien de fer els ajuntaments. Es pensen que operant un gat del carrer cada any ja està”, afirmen.
L’associació reclama que els ajuntaments dels diferents municipis cerdans compleixin amb la Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals (7/2023): “El problema d’aquí és que no hi ha cap lloc per deixar els gats. No hi ha un centre ni una persona de recollida com marca la Llei”. En el primer apartat de l’article 22 d’aquesta Llei, s’esmenta que “corresponen als ajuntaments la recollida d'animals extraviats i abandonats i el seu allotjament en un centre de protecció animal”. A l’article 23, s’escriu que cada municipi ha de “disposar d'espais adequats per a l'allotjament de gats comunitaris que, per circumstàncies excepcionals, no s'hagin pogut retornar a la seva ubicació original”. Això no obstant, la mateixa Llei estableix la possibilitat de delegar aquestes responsabilitats a altres organismes, i molts consistoris tenen convenis, des de Progat considerats insuficients per la seva llunyania i poca capacitat d’actuació, amb empreses barcelonines.
Des de Progat, destaquen que a l’hora d’anar a parlar amb alguns equips de govern de la Cerdanya, molts d’aquests no es mostren disposats a col·laborar; i de moment l’únic local que hi ha és el de la mateixa associació, que els hi facilita l’Ajuntament de Puigcerdà. “Cada Ajuntament hauria de tenir un lloc, però es podria centralitzar amb un refugi a Puigcerdà”, reclamen, ja que en aquests moments han d’assumir la càrrega d’acollir i cuidar els gats de forma voluntària.
Progat veu aquest local com una sortida “provisional”, i esperen que de cara al futur hi hagi més alternatives: “Estem intentant que es faci algo”. L’associació creu que la Cerdanya necessita un refugi per gats propi que compti amb els recursos i suport dels diferents Ajuntaments, per així poder gestionar els diferents casos més ràpidament i eficientment.
Falta de control de les colònies
Un altre dels punts que Progat Cerdanya reclama que se solucioni és el de les colònies. En aquest cas, la responsabilitat, segons l’article 40 de la Llei 7/2023, cau sobre les comunitats autònomes. Progat defensa que les colònies no tenen ni els punts d’alimentació ni els refugis que s’obliga per llei. “Una colònia no és un grup de gats buscant a la basura. Una colònia ben feta seria que se censés als gats de colònies, posar punts d’alimentació i punts on es refugiïn”, reclamava l’associació.
Els gossos, en una situació similar
En el tema dels gossos, l'Associació d’Animals de la Cerdanya (ASAC) denúncia que es pateix una situació similar. Des de l’associació expliquen que a la Cerdanya només hi ha conveni amb el refugi de Benavarre (la Seu d’Urgell), al qual estan adherits tots els municipis de la comarca. “Poden trigar una setmana a venir a recollir-los. En aquests casos som nosaltres qui ens fem càrrec de trobar acollida provisional”, exposa ASAC. “La solució òptima seria la creació d’un refugi a la Cerdanya amb el suport econòmic dels ajuntaments”, reclamen. “Esperem que ben aviat es pugui resoldre aquesta situació i que la Cerdanya disposi finalment del servei digne i necessari que els seus animals es mereixen”, conclouen des de l'associació.
Retornen dos gossos a Ger
Una de les últimes actuacions que s’han fet des d’ASAC va ser la promoció per xarxes socials del robatori de dos gossos a Ger en les darreres setmanes. Regió7 va tenir l'oportunitat de parlar amb la família dels canins. Explicaven que “el primer que penses és que s’han escapat”, però que en trobar la porta oberta “vam veure que hi havia una acció humana”. Els dos gossos pateixen una malaltia: un té una malaltia digestiva crònica que el fa estar molt prim i l’altra pateix un trastorn neurològic. Tant la família com l’associació creuen que l’acció segurament no va estar feta amb mala fe, sinó amb la intenció d’ajudar als gossos en veure’ls fora al pati. Després d’explicar la situació a xarxes socials i compartir-ho, els gossos van tornar a aparèixer al costat del molí de Ger, i ja estan units de nou amb la seva família.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Bombers ajuden a evacuar 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan a Montserrat
- Una doble esllavissada talla l’accés per carretera a Montserrat
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma