Ocupació juvenil a la Cerdanya: més enllà de cuinar i servir taules
El Consell Comarcal, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i l’Oficina Jove organitzen les Jornades d’Ocupació i Emprenedoria
Miquel Spa
El Consell Comarcal de la Cerdanya, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i l’Oficina Jove de la comarca organitzen dilluns sis d’octubre una nova edició de les Jornades d’Ocupació i Emprenedoria. La cita tindrà lloc a la sala polivalent del bar del Poliesportiu de Puigcerdà, a partir de les nou del matí.
La trobada s’adreça a persones en recerca de feina, emprenedors i petites empreses, i vol esdevenir un espai de contacte directe entre candidats i empreses. Els participants tindran l’oportunitat de presentar-se i conèixer de primera mà les ofertes laborals disponibles.
A banda de la part dedicada a la intermediació laboral, el programa també inclou un taller d’estratègia digital pensat per a autònoms i petits negocis, conduït per Pere Maymí, així com informació sobre els ajuts Leader i el tiquet Rural per a empreses, que actualment es troben oberts. La jornada arrencarà a les nou del matí amb la identificació dels participants i la benvinguda institucional. Poc després, a dos quarts de deu, es presentaran la cartellera d’ofertes de feina del Consell Comarcal i els ajuts per a empreses. Tot seguit, des de tres quarts de deu i fins a la una del migdia, se celebrarà la trobada ‘cara a cara’ entre candidats i empreses, mentre que, de dos quarts de deu a dos quarts de dues, es desenvoluparà el taller d’emprenedoria en una altra sala del mateix equipament. De manera prèvia, les persones que necessitin actualitzar o elaborar el currículum poden inscriure’s al taller “Dissenya el teu currículum amb IA”, que tindrà lloc dilluns vint-i-nou de setembre a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya.
La Cerdanya afronta reptes en l’àmbit de l’atur, especialment entre la població jove, en un context marcat per la dependència de sectors estacionals com el turisme i la restauració. Les xifres d’atur s’han estabilitzat en els darrers anys després de la pandèmia amb una taxa al voltant del 4,6%, però s’han registrat repunts en els darrers mesos que mostren la variabilitat del mercat laboral.
Una de les iniciatives que s’hi impulsen són les Jornades d’Ocupació i Emprenedoria de la Cerdanya, que se celebren anualment amb l’objectiu de posar en contacte empreses i persones en recerca de feina. En les darreres edicions hi han participat empreses i candidats en entrevistes directes, així com tallers per elaborar currículums i activitats sobre presència digital per a negocis. Aquestes jornades han substituït l’antiga Fira del Treball i inclouen punts d’informació sobre ajuts i programes per a emprenedors i empreses.
El programa incorpora també activitats vinculades a l’autoocupació i a la formació, amb sessions adreçades a joves que busquen el primer lloc de treball o que volen iniciar un projecte. Les empreses disposen d’un espai per establir contactes laborals i els participants poden accedir a informació sobre recursos de suport.
La temporalitat i la manca d’oportunitats laborals fora dels sectors dominants fan que part de la població jove cerqui feina en altres territoris. L’accés a l’habitatge i el cost de la vida a la comarca són factors que incideixen en aquesta dinàmica. Per aquest motiu, les institucions combinen les polítiques d’ocupació amb mesures per afavorir la permanència de la població i l’atracció d’activitat econòmica.
La celebració de les jornades de feina i emprenedoria s’ha consolidat com un instrument per connectar empreses i candidats i per difondre recursos destinats a l’ocupació i a la creació d’activitat a la comarca.
