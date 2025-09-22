Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Parc del Cadí alerta el turisme per l'estat dels prats humits

Un equip d'investigadors analitza les molleres i avisa que no és bo es trepitgin

Investigadors analitzen l'estat de les molleres

Investigadors analitzen l'estat de les molleres / PNCM

Miquel Spa

Bellver de Cerdanya

Els investigadors del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona estan realitzant una diagnosi de l’estat de les molleres del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Aquesta setmana, els treballs s’han centrat a la Mollera de Pradell, a l’Alt Urgell, un hàbitat de mollera alcalina molt condicionat per les característiques hídriques del sòl, com la composició, la temperatura i el cabal de l’aigua. Per aquest motiu, és especialment sensible a qualsevol actuació que alteri les capes freàtiques, com ara drenatges, barratges, modificacions dels estanyols o aprofitaments hidroelèctrics que canviïn el cabal dels rierols.

A més, aquest ecosistema pot patir per l’excés de pastura, pel trepitjament derivat d’activitats esportives de muntanya i per la pressió turística. Una freqüentació elevada compacta el sòl i deteriora la coberta vegetal, posant en risc la biodiversitat.

Els experts i el matix Parc del Cadí han recordat la importància de conservar aquests hàbitats, ja que, tot i ser escassos i ocupar superfícies reduïdes, acullen plantes rares i especials i contribueixen significativament a la qualitat de les aigües del parc i han demanat als visitants que trepitgin les molleres.

Els resultats definitius de la diagnosi encara s’han d’analitzar, però de moment, les primeres observacions indiquen que la Mollera de Pradell es troba en bon estat de conservació.

Les molleres són zones humides en què el sòl està saturat d’aigua de manera permanent o temporal, amb una capa freàtica molt propera a la superfície. Aquestes zones acullen vegetació específica adaptada a l’excés d’humitat, com molses, joncs i plantes aquàtiques rares, i actuen com a refugi per a amfibis, insectes i ocells. A més, tenen un paper ecològic important, ja que filtren sediments i nutrients, regulen el cabal dels rierols i contribueixen a mantenir la qualitat de l’aigua. Les molleres són molt sensibles a alteracions, com canvis en l’aigua, pastura intensiva, trepitjament o altres activitats humanes, i per això cal protegir-les.

