La Cerdanya aspira a una mobilitat transfronterera
Els alcaldes d'un i altre costat de la línia estatal es fixen millorar el transport públic coordinat així com els projectes turístics amb mobilitat sostenible
Miquel Spa
L’Assemblea General d’Alcaldes de la Cerdanya, un òrgan no vinculant oficialment però de representació real de tots els ajuntaments d’un i altre costat de la frontera estatal ha posat sobre la taula el repte de potenciar la mobilitat transfronterera, tant a nivell de trajectes quotidians pels residents habituals com per la que afecta els projectes turístics.
L’Assemblea General d’Alcaldes, celebrada en el marc de la Diada de Cerdanya, ha comptat amb la participació d’Isidre Chia, president del Consell Comarcal de la Cerdanya; Daniel Armisen, alcalde de Bourg-Madame; i Georges Armengol, president de la Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne, entre d’altres dirigents locals. Entre els projectes que s’han posat sobre la taula hi ha el d’incrementar les freqüències dels autobusos que connecten actualment l’Alta Cerdanya i Puigcerdà amb l’Hospital Transfronterer com a estació final. Aquesta línia ofereix dues freqüències diàries que enllacen Enveitg i Formigueres, ja al Capcir, fins a Perpinyà passant per Puigcerdà. Igualment, en la reunió dels alcaldes s’ha remarcat que hi ha avui en dia molts treballadors que viuen a un costat de la frontera i treballen a l’altre pels quals una millora del transport públic suposaria un guany en la seva qualitat de vida.
Segons ha explicat el president de l’Institut d’Estudis Ceretans, Josep Maria Prat, els alcaldes de moment no han mostrat un compromís ferm en traslladar aquesta demanda a les autoritats supracomarcal i, doncs, s’han centrat més en els projectes de caire turístic amb, però, el reconeixement que cal potenciar la línia de bus que va a l’hospital.
El debat sobre la mobilitat sostenible també ha analitzat projectes de caire esportiu i turístic que enllacen tot el territori sota una concepció d’unitat com ara la Via Blava, una ruta lineal d’entre 12 i 22 quilòmetres concebuda com a element de mobilitat sostenible; la Ruta 360, un itinerari circular de 178 km que recorre tots els municipis de la comarca; o la Guia BTT, que incorpora 90 rutes i 1.400 km senyalitzats i que inclouen dues travesses transfrontereres.
La Diada de Cerdanya és una celebració impulsada per l’Institut d’Estudis Ceretans, juntament amb la Communauté de Communes Pyrénees Cerdagne i el Consell Comarcal de Cerdanya. La cita te com a objectiu des dels seus inicis, fa 42 anys, treballar pel manteniment d’un sentiment de pertinença a la vall com a territori únic i, alhora, promoure projectes concrets que beneficiïn tota la població amb la coordinació de les administracions locals.
