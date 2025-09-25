El Govern destina 11 milions per convertir l'abocador de Bellver en un centre de gestió dels residus
La inversió es fa en el marc de la renovació general de la recollida de la brossa a la Cerdanya
Miquel Spa
El Govern ha aprovat una inversió de més d’11 milions d’euros a la Cerdanya per clausurar l’abocador comarcal de Cortàs, a Bellver, i construir-hi una nova instal·lació de tractament de residus municipals. La mesura posa punt final a més de dues dècades d’activitat del dipòsit controlat i marca l’inici d’una nova etapa en la gestió de la brossa a la comarca.
L’abocador de Cortàs es va posar en funcionament l’any 1999 i va arribar al límit de vida útil el 2017. Des de llavors ha deixat de rebre residus i ha funcionat com a planta de transferència: la fracció de rebuig es trasllada a la planta incineradora d’Andorra i la resta de materials es distribueixen a plantes especialitzades del Berguedà, Mollet o Montferrer. El projecte de clausura inclou el segellament del dipòsit i la instal·lació d’un sistema propi de tractament dels lixiviats, que fins ara s’han transportat amb camions cisterna.
La nova planta que es construirà a Bellver permetrà a la Cerdanya disposar per primer cop d’unes infraestructures pròpies per al tractament de la brossa. D’aquesta manera, s’evitaran desplaçaments de centenars de quilòmetres i es reduiran tant els costos com l’impacte ambiental associat al transport. El projecte s’emmarca en el procés de renovació integral de la recollida i gestió de residus que ha posat en marxa el Consell Comarcal. Amb només el 27% de recollida selectiva, una de les xifres més baixes de Catalunya, la comarca desplega des d’aquesta tardor un nou model que combina el sistema porta a porta en alguns municipis i contenidors intel·ligents amb accés controlat en d’altres. La previsió és que el canvi estigui completament operatiu a principis del 2026.
Tots els municipis de la comarca, excepte Puigcerdà, han delegat les competències al Consell Comarcal per integrar-se en aquest nou sistema. La capital cerdana va optar per gestionar la recollida de la brossa de manera independent. L’Ajuntament està en procés de signar un contracte propi.
La inversió de l’Agència de Residus de Catalunya se suma als 10,5 milions d’euros confirmats pel Govern per al desplegament del nou sistema, que inclou la renovació de contenidors, l’adjudicació del servei a la UTE GBI Paprec-TAP Cerdanya i la creació del portal CerdanyaCircular.cat, que informa la ciutadania sobre com separar correctament les fraccions i consultar el funcionament del servei a cada municipi. Amb aquestes mesures, la Cerdanya vol fer un salt endavant per situar-se en els objectius europeus de reciclatge: arribar al 65% l’any 2035. n
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- L'alcalde retira la paraula a Vox durant el ple de Manresa per dir 'manades de menes