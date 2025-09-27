Els arquitectes del Transfronterer: "volíem un hospital que recordés les fites que condueixen als cims"
La direcció del centre mèdic únic a Europa promourà l'edifici com a referent en la construcció integrada en el paisatge
Miquel Spa
La direcció de l’Hospital de Cerdanya ha decidit reimpulsar la promoció i el coneixement arreu de l’equipament des de l’àmbit de l’arquitectura ateses les característiques de l’edifici, amb un disseny integrat en el paisatge obert del Pla de Rigolisa de Puigcerdà.
L’Hospital s’ha integrat en els moviments de les Jornades de Patrimoni amb la finalitat que des d’aquest vessant es doni també a conèixer el servei mèdic del centre tant entre els pacients potencials de l’Alta i la Baixa Cerdanya com entre el sector arquitectònic internacional. En aquest sentit, l’edifici de l’hospital ja a ser presentat a la Biennal de Venècia d’Arquitectura de 2016, dins l’exposició Aftermath. Architecture beyond architects, organitzada per l’Institut Ramon Llull. La seva inclusió en aquest esdeveniment internacional va situar l’Hospital al mapa del patrimoni arquitectònic contemporani, segons han remarcat des de la direcció.
Els arquitectes de l’edifici, inaugurat l’any 2014, han pres part de la iniciativa i han reivindicat el seu disseny. Manuel Brullet Tenas, Alfonso de Luna Colldefors i Albert de Pineda Álvarez, de l’estudi Brullet-Pineda Arquitectes, han explicat com es va concebre i construir l’hospital:«un esforç per integrar l’edifici en el paisatge de la Cerdanya, aprofitant el pendent natural del terreny, reduint l’impacte visual i situant-lo sota una gran coberta horitzontal que dialoga amb la natura i la silueta de Puigcerdà i la torre d’instal·lacions com a fita per reconèixer l’edifici emulant les fites que senyalen el camí a la muntanya per arribar el cim;la seva arquitectura aposta per la llum natural, els espais oberts i el contacte visual constant amb el paisatge, oferint una experiència diferent de la dels hospitals tradicionals. L’edifici transmet proximitat i calma, i combina funcionalitat assistencial amb una voluntat clara d’humanitzar l’atenció.
Els arquitectes argumenten sobre l'edifici que "aquesta edificació ha d’estructurar aquesta nova peça de ciutat a partir de la formalització dels carrers plantejats i d’una gran plaça arbrada. Per això, es projecta una volumetria contundent, un referent urbà: un trapezi de baixa alçada, amb una gran coberta inclinada cap a la plaça i una torre d’instal·lacions que equilibra l’horitzontalitat del projecte. Es seleccionen materials d’alta durabilitat i adequats a l’ambient de l’alta muntanya: cobertes de zinc, façanes de pedra i tancaments de fusta. S’utilitza el formigó vist com a element de tancament per garantir el bon funcionament de l’edifici a llarg dels anys".
Pel que fa als autors de l'edifici, que l'any passat va fer una dècada, Manuel Brullet, nascut a Mataró el 1941, es va llicenciar el 1966, a l’especialitat d’urbanisme, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), dins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor de projectes de disseny en aquesta escola des de 1966. Va ser membre del jurat de projectes de fi de carrera a l’ETSAB de 1979 a 1991 i subdirector de l’escola entre 1994 i 1998. A partir de finals dels anys seixanta va començar a treballar de manera independent i va fundar el seu propi estudi. Per la seva banda, Alfons de Luna, nascut a Barcelona el 1960, es va llicenciar el 1990, a l’especialitat d’urbanisme, projectes i història, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), dins de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es va incorporar a l’estudi de Manuel Brullet el 1991. És professor de projectes de disseny a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle (Universitat Ramon Llull) des del 1999. Des del 1998 és cofundador de l’estudi Manel Brullet.
