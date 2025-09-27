Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident de moto a Alp

La motocicleta va patir una sortida de via

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Un motorista ha resultat ferit lleu en un accident aquest dissabte el matí a Alp, a l'N-260. L'avís s'ha rebut al voltant de les vuit del matí i una unitat del SEM i una dels Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat. Per causes que encara s'estan investigant el conductor de la motocicleta va perdre el control i va caure a terra. No hi ha hagut cap altre vehicle implicat.

