Un ferit en un accident de moto a Alp
La motocicleta va patir una sortida de via
Redacció
Un motorista ha resultat ferit lleu en un accident aquest dissabte el matí a Alp, a l'N-260. L'avís s'ha rebut al voltant de les vuit del matí i una unitat del SEM i una dels Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat. Per causes que encara s'estan investigant el conductor de la motocicleta va perdre el control i va caure a terra. No hi ha hagut cap altre vehicle implicat.
