iniciatives territorials
La Cerdanya busca en el turisme de congressos l’equilibri econòmic
La comarca crea un Catàleg d’empreses i administracions per a l’organització de trobades empresarials i s’incorpora al Catalunya Convention Bureau per superar l’oferta estacional i tenir visitants cada dia de la setmana
El turisme familiar és benvingut a la Cerdanya des de fa més d’un segle, amb l’arribada dels primers estiuejants de la burgesia barcelonina a finals del segle XIX. Ara també ho serà el turisme de congressos com a contrapès necessari per a una economia que busca alleugerir els grans contrastos entre temporades. Així, els gestors públics i privats de la Cerdanya s’han fixat en els viatges de congressos i empreses com a gran objectiu per ampliar el mercat i desestacionalitzar les arribades per estabilitzar els negocis.
Amb aquest objectiu la Cerdanya ha impulsat la creació d’un Catàleg de Turisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions/Events), en el qual hi ha empreses i administracions de la comarca. Alhora, s’ha integrat en el Catalunya Convention Bureau.
El catàleg MICE de la Cerdanya té de moment 46 empreses i 16 espais singulars dels ajuntaments que poden ser útils per a reunions i congressos. La iniciativa «pretén ser una eina digital i interactiva que permeti conèixer les possibilitats del territori», segons el Consell Comarcal.
La iniciativa de la Cerdanya té un potencial gran: Catalunya va rebre l’any passat 1.395.000 turistes de negocis que van generar una despesa de 1.877,3 milions d’euros. A més, la despesa mitjana d’aquests visitants és de 1.368 euros per persona, un 32% més que el 2019.
Des de l’Agència Catalana de Turisme han remarcat el valor estratègic del subsector, ja que es tracta de viatgers amb elevat poder adquisitiu i que acostumen a arribar fora de la temporada estival.
El catàleg s’ha presentat en un acte amb la consellera de Turisme, Mar Quera, la presidenta d’Empresariat Cerdanya, Montse Dolcet, i el coordinador Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, Hèctor Ortiz. Un cop finalitzada la presentació, els empresaris i gestors han pres contacte amb l’equip tècnic del Catalunya Convention Bureau, que ha explicat els serveis que ofereixen.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament