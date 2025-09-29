Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

iniciatives territorials

La Cerdanya busca en el turisme de congressos l’equilibri econòmic

La comarca crea un Catàleg d’empreses i administracions per a l’organització de trobades empresarials i s’incorpora al Catalunya Convention Bureau per superar l’oferta estacional i tenir visitants cada dia de la setmana

El Congrés Internacional de Muntanyes celebrat aquest any a la sala noble del Casino Ceretà de Puigcerdà | ARXIU PARTICULAR

El Congrés Internacional de Muntanyes celebrat aquest any a la sala noble del Casino Ceretà de Puigcerdà | ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

La Pobla de Lillet

El turisme familiar és benvingut a la Cerdanya des de fa més d’un segle, amb l’arribada dels primers estiuejants de la burgesia barcelonina a finals del segle XIX. Ara també ho serà el turisme de congressos com a contrapès necessari per a una economia que busca alleugerir els grans contrastos entre temporades. Així, els gestors públics i privats de la Cerdanya s’han fixat en els viatges de congressos i empreses com a gran objectiu per ampliar el mercat i desestacionalitzar les arribades per estabilitzar els negocis.

Amb aquest objectiu la Cerdanya ha impulsat la creació d’un Catàleg de Turisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions/Events), en el qual hi ha empreses i administracions de la comarca. Alhora, s’ha integrat en el Catalunya Convention Bureau.

El catàleg MICE de la Cerdanya té de moment 46 empreses i 16 espais singulars dels ajuntaments que poden ser útils per a reunions i congressos. La iniciativa «pretén ser una eina digital i interactiva que permeti conèixer les possibilitats del territori», segons el Consell Comarcal.

La iniciativa de la Cerdanya té un potencial gran: Catalunya va rebre l’any passat 1.395.000 turistes de negocis que van generar una despesa de 1.877,3 milions d’euros. A més, la despesa mitjana d’aquests visitants és de 1.368 euros per persona, un 32% més que el 2019.

Des de l’Agència Catalana de Turisme han remarcat el valor estratègic del subsector, ja que es tracta de viatgers amb elevat poder adquisitiu i que acostumen a arribar fora de la temporada estival.

El catàleg s’ha presentat en un acte amb la consellera de Turisme, Mar Quera, la presidenta d’Empresariat Cerdanya, Montse Dolcet, i el coordinador Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, Hèctor Ortiz. Un cop finalitzada la presentació, els empresaris i gestors han pres contacte amb l’equip tècnic del Catalunya Convention Bureau, que ha explicat els serveis que ofereixen.

TEMES

  1. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  2. Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
  3. Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
  4. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  5. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  6. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  7. Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

La Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires arrenca la temporada amb un berenar participatiu

La Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires arrenca la temporada amb un berenar participatiu

Formació, coordinació i promoció

Productors i restaurants del Pirineu acorden treballar més aliments locals

Productors i restaurants del Pirineu acorden treballar més aliments locals

La visió dels experts: «La vall està molt ben comunicada i té atractiu natural»

La visió dels experts: «La vall està molt ben comunicada i té atractiu natural»

Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics

Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics

Els experts avalen la Cerdanya com a destí de congressos

Els experts avalen la Cerdanya com a destí de congressos
Tracking Pixel Contents