Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics

Una reunió a la sala del Palau de Congressos d’Alp | M.S.

Una reunió a la sala del Palau de Congressos d’Alp | M.S.

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

La Cerdanya disposa d’una oferta d’espais per a congressos i actes públics amb cinc e quipaments principals que permeten acollir al voltant d’un miler de persones assegudes. Entre els equipamentsdestacats hi ha el Casino Ceretà de Puigcerdà, que ofereix fins a 415 places en la seva sala principal, a més d’altres espais complementaris. També a la capital comarcal, el Museu Cerdà compta amb una sala de convencions de 129 places. A Alp, el Palau d’Esports i Congressos és l’equipament de referència per a grans esdeveniments, tant esportius com culturals i institucionals. El Centre Cívic de Bellver de Cerdanya aporta una sala d’actes amb 250 places, pensada per a conferències, espectacles i presentacions, mentre que a Bolvir s’hi ha obert recentment l’Auditori Cal Fanxicó, amb una capacitat per a 180 persones.

En paral·lel, la Cerdanya compta amb una oferta d’allotjament turístic que supera les 8.000 places, amb 3.200 llits d’hotel, més de 4.200 places de càmpings i unes 450 de turisme rural.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
  2. Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
  3. Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
  4. Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
  5. José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
  6. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
  7. Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
  8. Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat

Habitatges amb serveis: una manera de viure amb autonomia i seguretat

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

Un autodidacta manresà està dibuixant tots els pobles catalans per ordre alfabètic (i ja va per la P)

La Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires arrenca la temporada amb un berenar participatiu

La Sala Jove de Sant Esteve Sesrovires arrenca la temporada amb un berenar participatiu

Formació, coordinació i promoció

Productors i restaurants del Pirineu acorden treballar més aliments locals

Productors i restaurants del Pirineu acorden treballar més aliments locals

La visió dels experts: «La vall està molt ben comunicada i té atractiu natural»

La visió dels experts: «La vall està molt ben comunicada i té atractiu natural»

Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics

Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics

Els experts avalen la Cerdanya com a destí de congressos

Els experts avalen la Cerdanya com a destí de congressos
Tracking Pixel Contents