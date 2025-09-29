Cinc sales d’actes amb capacitat alta i més de 8.000 llits turístics
La Cerdanya disposa d’una oferta d’espais per a congressos i actes públics amb cinc e quipaments principals que permeten acollir al voltant d’un miler de persones assegudes. Entre els equipamentsdestacats hi ha el Casino Ceretà de Puigcerdà, que ofereix fins a 415 places en la seva sala principal, a més d’altres espais complementaris. També a la capital comarcal, el Museu Cerdà compta amb una sala de convencions de 129 places. A Alp, el Palau d’Esports i Congressos és l’equipament de referència per a grans esdeveniments, tant esportius com culturals i institucionals. El Centre Cívic de Bellver de Cerdanya aporta una sala d’actes amb 250 places, pensada per a conferències, espectacles i presentacions, mentre que a Bolvir s’hi ha obert recentment l’Auditori Cal Fanxicó, amb una capacitat per a 180 persones.
En paral·lel, la Cerdanya compta amb una oferta d’allotjament turístic que supera les 8.000 places, amb 3.200 llits d’hotel, més de 4.200 places de càmpings i unes 450 de turisme rural.
