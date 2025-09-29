Formació, coordinació i promoció
El nou partenariat entre la Cerdanya i el Catalunya Convention Bureau (CCB) ha d’aportar a la comarca un paquet de noves eines empresarials. Impulsat per l’Agència Catalana de Turisme,el CCB treballa per promocionar Catalunya com a destinació de reunions, congressos, convencions i viatges d’incentius des del mateix territori, ja sigui urbà o, com la Cerdanya, de tradició rural. El programa ofereix assessorament gratuït a empreses, associacions i entitats que vulguin organitzar esdeveniments professionals i facilita informació sobre infraestructures com palaus de congressos, hotels, centres de convencions i espais singulars. També posa en contacte els organitzadors amb proveïdors locals de serveis, des de empreses d’audiovisuals fins a càtering i transport. El CCB està format per una xarxa de més de 300 empreses i institucions vinculades al sector i té presència internacional, amb participació en fires, workshops i missions comercials per atreure congressos i esdeveniments a Catalunya. En aquest sentit, el projecte permetrà a la Cerdanya coordinar i reimpulsar un subsector que alguns hotelers ja han activat els últims anys per iniciativa pròpia.
