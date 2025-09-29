El poble de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
Dos municipis de la comarca destaquen positivament a l'«Índex socioeconòmic territorial. 2022» publicat aquest dilluns per l'Idescat
Redacció / ACN
Amb una població de 531, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Fontanals de Cerdanya és el municipi de més de 500 habitants de tot el país on el veïnat té més estudis postobligatoris: només un 1,1% d'ells no en tenen. Així queda reflectit en l'informe "Índex socioeconòmic territorial. 2022", que el mateix Idescat ha publicat aquest dilluns.
Si Fontanals de Cerdanya és la cara, la Jonquera (Alt Empordà) és la creu. En aquest municipi un 57,6% dels habitants no tenen estudis postobligatoris.
L'estudi de l'Idescat corona Matadepera (Vallès Occidental) com el municipi de més de 500 habitants amb l'índex socioeconòmic territorial (IST) més alt del país (130), seguit per Castellolí, a l'Anoia (125,5), i Tiana, al Maresme (124,6). Aquest índex, amb una mitjana de Catalunya de 100, concentra en un sol valor la informació de diversos indicadors com el percentatge de població ocupada entre els 20 i els 64 anys; el pes dels treballadors de baixa qualificació; el percentatge de gent amb estudis baixos; o els estrangers de països de renda baixa o mitjana. En aquest darrer indicador, un altre municipi de la Cerdanya lidera el rànquing: és Guils (568 habitants) amb menys de l'1% dels estrangers del municipi amb renda baixa o mitjana.
