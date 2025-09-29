Iniciatives turístiques
Productors i restaurants del Pirineu acorden treballar més aliments locals
Els sectors agroalimentari i de restauració de la Cerdanya i l’Alt Urgell creen una taula de coordinació amb l’objectiu de potenciar el menjar de quilòmetre zero
Cartes dels restaurants farcides de productes agroalimentaris locals. Això és el que volen tant els productors de la Cerdanya i l’Alt Urgell com els cuiners i responsables dels establiments de restauració i hoteleria. Amb aquest objectiu, uns i altres han creat una taula de treball conjunt. Amb la coordinació dels respectius consells comarcals i el Consorci Alt Urgell Cerdanya, productors i restauradors s’han compromès a incrementar el diàleg i el treball conjunt.
L’embrió d’aquesta nova etapa de relacions empresarials al voltant dels productes agroalimentaris s’ha gestat en una trobada a Puigcerdà amb representants dels dos sectors. En la reunió, la vicepresidenta del Consell Comarcal, Cristina Rotellà, ha destacat «la importància de crear espais de col·laboració que posin en valor els productes locals i la cuina del territori, reforçant així el vincle entre territori i gastronomia». Igualment, durant la reunió s’han degustat productes locals de qualitat i establert connexions entre productors i restauradors del territori per obtenir noves idees per a la renovació de plats amb ingredients de proximitat i compartir espais de networking orientats a generar col·laboracions i acords de futur. El catàleg de la producció és molt variada, tal com reconeixen totes les parts. A tall d’exemple, a la Cerdanya i l’Alt Urgell destaquen diversos productes agroalimentaris com ara els làctics el·laborats a Bellver de Cerdanya i Puigcerdà, el mató artesà de la Seu d’Urgell i Llívia, i iogurts elaborats amb llet de vaca, cabra o ovella de pastura pirinenca a Oliana i Alp.
Pel que fa a les carns i embotits, són coneguts el xai de muntanya de Lles de Cerdanya i la Seu d’Urgell, la vedella d’alta muntanya d’Alp i Bellver de Cerdanya, el botifarra i el fuet artesans de Puigcerdà i Organyà, així com la carn de caça com cèrvol i cabirol recollida a la zona de Lles de Cerdanya i Fígols. També hi ha fruites i hortalisses de la zona, com la poma de muntanya d’Alp i Bellver, cereals tradicionals com blat, ordi i civada de Montferrer i Montellà, llegums locals com faves i mongetes d’Oliana, i la patata de muntanya de la Cerdanya i l’Alt Urgell. La mel de muntanya i de prat florit, juntament amb pol·len i pròpolis artesanals, es produeix a Lles de Cerdanya i la Seu d’Urgell, igual que les begudes tradicionals com la cervesa artesana de muntanya de Puigcerdà i la sidra natural de fruita pirinenca d’Alp.
Altres productes típics són la tòfona del Pirineu de Bellver de Cerdanya, bolets de muntanya com rovellons, camagrocs i ceps recollits a Montferrer, Organyà i Lles, i herbes aromàtiques locals com farigola, romaní i menta de muntanya cultivades a la Cerdanya i l’Alt Urgell. n
