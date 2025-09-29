La visió dels experts: «La vall està molt ben comunicada i té atractiu natural»
L’equip tècnic del Catalunya Convention Bureau avala la incorporació de la Cerdanya com un destí amb un gran potencial que ara caldrà especialitzar
La incorporació de la Cerdanya al Catalunya Convention Bureau per tal de fomentar l’arribada d’aquest tipus de turisme a la comarca s’ha activat amb una visita a Puigcerdà dels tècnics d’aquest organisme, vinculat al Govern de la Generalitat i l’Agència Catalana de Turisme.
L’equip tècnic de Catalunya Convention Bureau, format per Marta Bros i Déborah Chicote, jha exposat a hotelers, cuiners, productors i restauradors els serveis que ofereixen i «que seran el suport per consolidar aquesta oferta a la nostra comarca... Des de Convention Bureau de la Generalitat han donat suport a aquesta iniciativa i ens han encoratjat per continuar endavant destacant que Cerdanya té un gran potencial i que la col·laboració publicoprivada genera confiança i l’obtenció de bons resultats».
Així, sobre el cas específic de la Cerdanya, els tècnics del CCB, han argumentat que «la Cerdanya presenta un gran potencial per al turisme de reunions, congressos i esdeveniments (MICE), tant en l’àmbit català, estatal com internacional. La comarca presenta diversos punts forts que la fan atractiva per al turisme de reunions, congressos i esdeveniments (MICE). Disposa de bones connexions amb els aeroports internacionals de Barcelona i Girona i gaudeix de proximitat a França, cosa que facilita l’accés al mercat francès. A més, compta amb una oferta turística especialitzada i d’alt nivell, capaç d’acollir esdeveniments professionals, i una ubicació privilegiada al cor dels Pirineus que combina la proximitat a grans nuclis urbans amb un entorn natural molt atractiu per a activitats corporatives i viatges d’incentiu». En aquesta línia, els dos tècnics han exposat que hi ha feina per fer: «tot i ser una destinació turística consolidada, cal emprendre una estratègia d’especialització en MICE que inclogui accions de captació i retenció de clients, la formació de talent per al sector, l’estructuració de l’oferta de serveis i espais per a esdeveniments, així com l’aplicació d’estratègies de comercialització i promoció per posicionar-se en els mercats prioritaris».
L’equip del CCB ha remarcat quin serà el dossier d’ajuda a la Cerdanya: «El Catalunya Convention Bureau (CCB), de l’Agència Catalana de Turisme, ofereix suport, assessorament i eines pràctiques a tots els professionals vinculats al turisme de reunions, congressos, convencions i viatges d’incentius. El CCB pot ajudar la Cerdanya a potenciar aquesta línia de negoci mitjançant l’organització de presentacions, workshops, visites comercials i viatges de familiarització que donin a conèixer l’oferta de la destinació i fomentin relacions de negoci entre empreses locals i organitzadors nacionals i internacionals. També facilita la presència de la destinació a fires i salons especialitzats de referència a Europa, com IBTM World a Barcelona i IMEX a Frankfurt. Formar part del CCB també permet establir sinergies i col·laborar amb les més de 250 empreses i entitats membres, de les quals onze són altres convention bureau».
