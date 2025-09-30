La Cerdanya estalviarà 400.000 euros anuals amb el nou centre de tractament de la brossa
El Consell fixa en quatre milions el cost de tancar l’abocador de Cortàs i demana una nova ajuda a l’Agència de Residus per millorar la Deixalleria
Miquel Spa
El Consell Comarcal de Cerdanya ha xifrat en quatre milions d’euros el cost del tancament de l’abocador de Cortàs, al terme de Bellver, i en 400.000 euros anuals l’estalvi que li suposarà el canvi en la gestió dels residus amb la clausura d’aquest espai i la creació d’un nou equipament adequat a les actuals exigències del reciclatge.
Des del Consell Comarcal han desgranat la xifra d’11, 2 milions d’euros d’inversió que el mes passat va anunciar el Govern de la Generalitat per a la Cerdanya.
Des de l’àrea de Medi Ambient de l’òrgan comarcal que encaçala Josep Maria Isern han argumentat que «aquesta és una de les actuacions més rellevants previstes al nou Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Prevenció i Tractament de Residus de Catalunya (2025-2035). La inversió és fruit d’una llarga tasca de treball i insistència del president del Consell Comarcal, del seu equip de govern, del conseller de Medi Ambient i de l’equip tècnic del Consell, que han defensat amb fermesa la necessitat urgent de dotar la comarca d’unes instal·lacions pròpies, més modernes i actualitzades segons estàndards europeus. La seva dedicació i capacitat de negociació han estat claus per aconseguir que aquest ajut es materialitzés de manera prioritària».
Així, el nou centre de gestió i tractament dels residus al qual se li destinarà la resta de la inversió tindrà capacitat per portar a terme les noves tasques de la gestió de la brossa: recuperar materials i bioassecar la fracció resta, tractar i recuperar residus voluminosos, compostar la fracció orgànica recollida selectivament i transferir rebuig i altres fraccions a instal·lacions de valorització, com la planta d’Andorra o a gestors autoritzats. Des de l’òrgan comarcal han remarcat que «aquest nou pas s’afegeix a altres iniciatives que el Consell Comarcal ha impulsat recentment. Després de molts anys, s’ha signat un nou contracte de recollida de residus amb models de recollida eficients com el Porta a Porta o els contenidors tancats, depenen el municipi o nucli, amb l’objectiu de millorar el percentatge de recollida selectiva de reciclatge, renovar la maquinària i reforçar les infraestructures existents».
Millora de la Deixalleria
D’altra banda, el mateix Consell Comarcal ha demanat una nova subvenció a l’Agència Catalana de Residus per millorar la Deixalleria Comarca, que actualment ocupa una ubicació temporal a l’entrada de Puigcerdà. Segons el Consell, l’ARC ha confirmat que la subvenció serà una realitat en les pròximes setmanes. n
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament