Llívia recull l’afició al teatre amateur de la Cerdanya i crea una Mostra estable
L’Ajuntament completa la creació d’una escola d’interpretació amb una programació octubre i novembre amb una companyia local nova
Miquel Spa
Una nova proposta de turisme cultural vol recollir la tradició històrica que hi ha hagut a la Cerdanya en l’àmbit del teatre amateur. Llívia ha organitzarà els mesos d’octubre i novembre la primera mostra de teatre amateur Vila de Llívia, amb quatre representacions a la sala del teatre del poliesportiu. Durant la cita es presentarà el societat la nova companyia creada a l’enclavament arran de l’escola que s’hi va organitzar. El grup de teatre local s’estrenarà el diumenge dia nou de novembre amb l’obra Un jurat femení, una lectura dramatitzada basada en el text Dotze homes sense pietat. L’obra planteja un jurat format per dones que ha d’emetre un veredicte en un cas de violació i assassinat, i es representarà pocs dies abans del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, segons han explicat des del consistori. Les entrades tindran format de taquilla inversa i cada companyia rebrà la recaptació de la seva funció. En el cas del grup local, els diners es destinaran a necessitats de material com atrezzo, vestuari o so.
El programa de la mostra és el següent: Escolta, mira i mata, dissabte 18 d’octubre a les set de la tarda, per Vada Retro Teatre; La remor dels cargols, dissabte 25 d’octubre també a les set, per Magma 2011; Un jurat femení, diumenge 9 de novembre a les sis, per Grup de Teatre Llívia; i La importància de ser Franck, dissabte 15 de novembre a les set, per La Mar de Teatre.
La nova iniciativa cultural a la Cerdanya arriba després que l’Ajuntament impulsés una escola de teatre per a adults, que es fa cada dijous a la sala del teatre del pavelló amb el suport del director Joaquim Castelló. L’organització de la mostra ha requerit adaptar els calendaris dels grups participants a l’agenda local. n
