La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns
L'Ajuntament explica que es tracta d'un exemplar jove que probablement es va desorientar i no podia arrencar el vol
Aquest dimecres al matí, els Agents Rurals l'han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa
Un voltor es va deixar veure aquest dimarts al vespre al centre comercial de Puigcerdà. Es tracta d'un exemplar jove, probablement desorientat, segons ha explicat l'Ajuntament, que va fer acte de presència al carrer d'Espanya, on se'l va poder veure picar les espardenyes d'una sabateria buscant menjar.
"No sabem per què va caure, però el més probable és que es desorientés i, una vegada a terra, li costés arrencar el vol en ser un voltor jove", ha explicat la regidora de Medi Ambient de Puigcerdà, Nerea Espada.
De seguida que es va detectar la presència de l'animal al centre del municipi, des de l'Ajuntament es va alertar la Policia Local per evitar que el voltor o algun ciutadà prengués mal, "tenint en compte que són animals que tenen molta força".
Amb les indicacions dels Agents Rurals, la Policia Local va capturar l'animal en una gàbia i se'l va endur fins a un espai protegit amb tanques perimetrals del camí de la Vinyola, als afores del municipi. També li van deixar aigua i menjar perquè passés la nit.
La regidora explica que aquest matí els Agents Rurals l'han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, des d'on treballaran per intentar reintroduir-lo a la natura. Espada diu que des del centre els han assegurat que els donaran notícies sobre l'evolució de l'animal.
