La Cerdanya inicia el procés per fer de la vall un Parc Geològic
El Grup de Recerca activa dues línies de contacte als dos costats de la frontera per aconseguir un projecte que pot aportar un nou atractiu turístic
Miquel Spa
El Grup de Recerca de Cerdanya, una de les entitats més actives a la comarca en l’àmbit cultural i naturalístic, ha iniciat el procés perquè es pugui crear a la vall un Parc Geològic.
El projecte neix amb dues línies d’actuació per part de l’entitat a banda i banda de la frontera atès que el parc abraça un concepte geogràfic de la vall i, doncs, es plantejarà a les autoritats públiques en matèria mediambiental tant de la Generalitat com de la regió d’Occitània. La proposta s’ha originat a l’entorn de les Jornades de Geologia, Mineralogia i Paleontologia i compta amb el suport de Josep Maria Mata, impulsor del Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu.
La creació d’un parc geològic pot representar un punt d’inflexió per a qualsevol comarca que vulgui vincular el seu patrimoni natural amb el desenvolupament socioeconòmic. Més enllà de la protecció d’espais singulars, el projecte comporta una nova mirada sobre el territori i sobre els recursos que el configuren. Un parc d’aquestes característiques no es limita a senyalitzar roques o jaciments de fòssils sinó que també implica inventariar i catalogar tot el patrimoni geològic, establir rutes i itineraris, crear centres d’interpretació i impulsar una gestió compartida entre municipis, institucions i entitats locals. Es tracta d’un model que, ben executat, combina conservació i activitat econòmica, amb el turisme sostenible com a motor principal.
Els beneficis per a la població local són diversos. L’experiència d’altres territoris evidencia que el turisme vinculat a la geologia i al paisatge genera ingressos per a allotjaments, restaurants i comerços. També obre oportunitats de feina en l’àmbit de les visites guiades, la recerca i l’educació ambiental. A més, contribueix a reforçar la identitat col·lectiva posant en valor elements sovint desconeguts, com les mines antigues, els relleus singulars o les històries geològiques amagades sota els camps de conreu.
Però la creació d’un parc geològic també planteja reptes. Les inversions inicials poden ser elevades, tant en senyalització i infraestructures com en personal tècnic. Els propietaris rurals sovint mostren recel davant possibles restriccions en l’ús del sòl i cal treballar perquè la iniciativa sigui vista com una oportunitat, no com una amenaça. A més, el parc només té sentit si garanteix una gestió estable i uns ingressos suficients per mantenir-lo viu.
A Catalunya, el Parc Geològic i Miner Contrafors del Pirineu de la Catalunya Central és un exemple de com aquest model es pot traduir en realitat. Des de fa anys combina la protecció d’espais com Montserrat o el Cardener amb la promoció d’itineraris turístics i educatius. Iniciatives similars comencen a sorgir en altres territoris, convençuts que el futur passa per un desenvolupament que respecti i potenciï el patrimoni natural.
