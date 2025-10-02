La Colla de Cerdanya fa una crida a la vall per aixecar un castell inèdit a la comarca
Els verd-blaus conviden aficionats i antigues camises a sumar-se als assajos de divendres per assolir per primera vegada a la vall el Cinc de Sis
Miquel Spa
La Colla Castellera de Cerdanya ha fet una crida a tota la vall per unir-se als assajos dels tres divendres d'octubre amb l'objectiu d'aixecar el Cinc de Sis a Das el pròxim 18 d'octubre, durant la Diada de la Colla. Aquest castell és inèdit a la comarca pels de la camisa verd-blava i representa un repte tècnic i simbòlic per a la colla, que busca consolidar-se ja com a entitat de ple dret. En aquest sentit, els cerdans son des de l'estiu colla de ple dret després de sis anys de feina pel reconeixement de la Coordiandora de Colles Castelleres.
Els assajos tindran lloc els divendres 3, 10 i 17 d'octubre a partir de les set de la tarda al Local Social de Das, actual seu dels entrenaments de l'entitat. La colla convida a tothom, independentment de l'experiència prèvia, a participar-hi i especialment les desenes de cerdans que en algun moment n'han format part des del 2019 i que tenen la camisa a l'armari. La Diada de la Colla Castellera de Cerdanya se celebrarà el dissabte dia 18 amb la participació dels Castellers de Castellar del Valllès en el marc d'una jornada de cultura popular, música i gastronomia.
La Colla Castellera de Cerdanya es va fundar l'any 2019, apadrinada pels Castellers de Berga i els Castellers d'Andorra. Vesteixen el color verd-blau i són ja colla en plenes facultats, amb veu i vot a la Coordinadora. Als seus inicis, la colla va aconseguir aixecar el Cinc de Sis a Santpedor, però des de llavors aquest castell ha quedat com un repte pendent. Han treballat per consolidar-se com a referent al Pirineu, tot i els reptes que han afrontat, com els canvis de locals d'assajos i la pandèmia de COVID-19.
La construcció del Cinc de Sis a Das seria un pas significatiu en la trajectòria de l'entitat, demostrant la seva maduresa tècnica i la seva capacitat per afrontar reptes a nivell social.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat